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Петраков: Мы полностью переиграли Казахстан, но не реализовали много моментов
Пресс-конференция Александра Петракова после ничьей с Казахстаном
Фото Павла Кубанова - УАФ
И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после
- Верите ли вы еще в выход сборной Украины на чемпионат мира?
- Я еще верю. Это спорт, футбол, нужно играть до конца. Вся команда расстроена, я расстроен. Но мы будем играть до конца.
- Есть ли у вас ощущение, что обе игры с Казахстаном вышли похожими?
- В принципе. Я говорил, что Казахстан - дисциплинированная, хорошая команда. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч... В концовке получили такой гол. Один, другой. Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними.
- Не повлиял ли быстрый гол на настрой команды? Она поверила, что игра сделана?
- У нас еще были моменты. Надо было еще забивать, добавить. Я об этом говорил, но меня не услышали. Возможно, немного повлиял гол. Надо было забивать, не терять столько голевых моментов. На уровне национальных сборных такого не прощают.
- Два гола сборной Казахстана вышли похожими.
- Вы правы. Мы посмотрим, сделаем выводы. Поговорим с игроком, который допустил эти ошибки. Опытный футболист, он сам очень расстроен.
- Повлиял ли на результат короткий цикл подготовки команды?
- Я сейчас не буду оправдываться, говоря, что у меня не было времени. Я взял на себя роль исполняющего обязанности тренера национальной сборной. Я знал, на что иду. Должен взять на себя ответственность за результат. Выигрывает команда, проигрывает один человек. И это я.
- Почему Степаненко и Зубков не попавшие в заявку? Почему Малиновский и Цыганков не вышли в стартовом составе?
- Это мое решение. У нас впереди матч с Францией, должна быть ротация. Степаненко отравился, у него вчера целый день температура. Зубков приехал к нам очень поздно. В последних матчах Саша совсем не играл за «Ференцварош».
- Сегодня игроки сборной Украины много раз не смогли забить Покатилову. Он очень хорош в ближнем бою. Стоило по-другому играть против него?
- Это надо спрашивать у футболистов, как надо бить. Они играют в больших клубах. За два дня опытного игрока научить бить по воротам... Конечно, они хотели забить. Вратарь Казахстана сыграл удачно.
- Удивил ли вас соперник?
- Меня ничем не удивил соперник. Поздравляю Казахстан с хорошей ничьей. Я считаю, что мы полностью переиграли оппонента. К сожалению, многие моменты не реализовали. Вы же понимаете, что тренер не может забить мяч.
- Каково состояние Яремчука? Почему его заменили?
- Рома переболел, сделал прививку от коронавируса в своем клубе. Последний матч чемпионата он пропустил. У него поднялась температура, такая особенность организма. Он еще в перерыве мне сказал, что долго не сможет играть.
Я сделаю все возможное, чтобы ребята психологически восстановились к игре с Францией.
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