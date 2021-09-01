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Петраков: Мы полностью переиграли Казахстан, но не реализовали много моментов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пресс-конференция Александра Петракова после ничьей с Казахстаном

Петраков: Мы полностью переиграли Казахстан, но не реализовали много моментов

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча с командой Казахстана (2:2).

- Верите ли вы еще в выход сборной Украины на чемпионат мира?

- Я еще верю. Это спорт, футбол, нужно играть до конца. Вся команда расстроена, я расстроен. Но мы будем играть до конца.

- Есть ли у вас ощущение, что обе игры с Казахстаном вышли похожими?

- В принципе. Я говорил, что Казахстан - дисциплинированная, хорошая команда. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч... В концовке получили такой гол. Один, другой. Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними.

- Не повлиял ли быстрый гол на настрой команды? Она поверила, что игра сделана?

- У нас еще были моменты. Надо было еще забивать, добавить. Я об этом говорил, но меня не услышали. Возможно, немного повлиял гол. Надо было забивать, не терять столько голевых моментов. На уровне национальных сборных такого не прощают.

- Два гола сборной Казахстана вышли похожими.

- Вы правы. Мы посмотрим, сделаем выводы. Поговорим с игроком, который допустил эти ошибки. Опытный футболист, он сам очень расстроен.

- Повлиял ли на результат короткий цикл подготовки команды?

- Я сейчас не буду оправдываться, говоря, что у меня не было времени. Я взял на себя роль исполняющего обязанности тренера национальной сборной. Я знал, на что иду. Должен взять на себя ответственность за результат. Выигрывает команда, проигрывает один человек. И это я.

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- Почему Степаненко и Зубков не попавшие в заявку? Почему Малиновский и Цыганков не вышли в стартовом составе?

- Это мое решение. У нас впереди матч с Францией, должна быть ротация. Степаненко отравился, у него вчера целый день температура. Зубков приехал к нам очень поздно. В последних матчах Саша совсем не играл за «Ференцварош».

- Сегодня игроки сборной Украины много раз не смогли забить Покатилову. Он очень хорош в ближнем бою. Стоило по-другому играть против него?

- Это надо спрашивать у футболистов, как надо бить. Они играют в больших клубах. За два дня опытного игрока научить бить по воротам... Конечно, они хотели забить. Вратарь Казахстана сыграл удачно.

- Удивил ли вас соперник?

- Меня ничем не удивил соперник. Поздравляю Казахстан с хорошей ничьей. Я считаю, что мы полностью переиграли оппонента. К сожалению, многие моменты не реализовали. Вы же понимаете, что тренер не может забить мяч.

- Каково состояние Яремчука? Почему его заменили?

- Рома переболел, сделал прививку от коронавируса в своем клубе. Последний матч чемпионата он пропустил. У него поднялась температура, такая особенность организма. Он еще в перерыве мне сказал, что долго не сможет играть.

Я сделаю все возможное, чтобы ребята психологически восстановились к игре с Францией.

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В статье: Украина Казахстан Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (13)
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Kristo (Львов)
01.09.2021 в 21:16
Переиграли - это когда выиграли!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2021 в 21:15
Пока наш футбол в опе.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 21:13
несмотря на весь ад, я за то что Петракову надо дать спокойно поработать. да, дать ему 100 дней (с) не его вина, что футболистикам легче попадать в каркас или во вратаря, чем в 7метровые ворота
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+1
0
Jovan Markoski
01.09.2021 в 21:10
В общем будем разбираться
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 21:04
выставляйте против Франции молодежку......не так обиден разгром будет. позорники.....скоро кыргыстан драть будет "звезд" ЛЧ.
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+1
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.09.2021 в 20:57
Очень большие сомнения, что этот тренер как-то поднимет сборную. Я не пойму с чем он пришел в сборную, с какими идеями? Бей беги / боримся-бегаем , и фсе ? Где рисунок игры, за счёт чего сборная будет строить игру? Или от защиты, или от владения мяча и переходу к атаке? Где выходы с прессинга? Где быстрые выходы в контру? Где заготовки по стандартам ? Где подключения фланговых и прострелы ? Почему игроки мяч передерживаж они не знают куда отдавать, кто куда забегает ? С чем вообще Петраков пришел в сборную ?
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+1
-2
avatar
Цап-царап (Харків)
01.09.2021 в 21:13
Всё те вопросы к Шевченко, Петракову в этой сборной без года неделя...
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+1
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.09.2021 в 20:48
При чем тут полностью переиграли, если сами говорили: игра не главное, главное результат?
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 20:47
не ставте Зину -Малину полный 0
Ответить
+2
-2
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 20:42
Знакомые фразы в интервью, посмотрим разберемся., так все физруки говорят
Ответить
+6
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.09.2021 в 20:41
Как можно было умудрится после того как забить на 93 пропустить на 95, где концентрация ? Эти пи...ц
Ответить
+2
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 20:38
Бились, боролись.... короче этот сброд нельзя назвать футболистами.
Ответить
+3
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
01.09.2021 в 20:37
Я мяч перекатывали туда-сюда это ж не для СМИ ? Одни отмазки петракова : я предупреждал я говорил ... А по делу ?
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0
-3


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