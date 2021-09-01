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WhoScored и SofaScore назвали Ярмоленко лучшим игроком сборной Украины в матче с Казахстаном

Национальная сборная Украины
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WhoScored и SofaScore назвали Ярмоленко лучшим игроком сборной Украины в матче с Казахстаном

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.

Лучшую оценку среди украинцев получил Андрей Ярмоленко – 8,3 и 7,7 соответственно.

Согласно статистике, на счету 31-летнего хавбека 7 ударов по воротам (1 в створ, 4 мимо и 2 заблокированных), удар в штангу, 6 успешных обводок из 7, 3 упущенных голевых момента, 66 касания мяча, 34 точные передачи из 39 (87%), в том числе 6 ключевых, 3 созданных голевых момента, 2 выигранные верховые дуэли из 3, 2 фола, 1 офсайд и 1 отбор мяча.

Интересно, что худшими игроками у сборной Украины WhoScored назвал Виталия Миколенко и Николая Шапаренко (по 6.2 балла), а SofaScore - Николая Матвиенко - 6.5.

Ну а лучшим игроком матча стал автор дубля в сборной Казахстана Руслан Валиуллин – 8,6 и 8,7 соответственно.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Казахстан
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Комментарии (2)
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.09.2021 в 21:04
Бревноленко - лэвэня матчу :)
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Rezerf (Чернігів)
01.09.2021 в 20:56
Ну ось вам і відповідь. Про що можна казати, якщо напівмертвий Ярмола знову кращій! Де інші розпірпені мажори : Зіна, Маліна, Циганков, т.п.… .
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