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WhoScored и SofaScore назвали Ярмоленко лучшим игроком сборной Украины в матче с Казахстаном
Оценки за матч
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сборная Украины сыграла
По итогам матча известные статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия игроков на поле.
Лучшую оценку среди украинцев получил Андрей Ярмоленко – 8,3 и 7,7 соответственно.
Согласно статистике, на счету 31-летнего хавбека 7 ударов по воротам (1 в створ, 4 мимо и 2 заблокированных), удар в штангу, 6 успешных обводок из 7, 3 упущенных голевых момента, 66 касания мяча, 34 точные передачи из 39 (87%), в том числе 6 ключевых, 3 созданных голевых момента, 2 выигранные верховые дуэли из 3, 2 фола, 1 офсайд и 1 отбор мяча.
Интересно, что худшими игроками у сборной Украины WhoScored назвал Виталия Миколенко и Николая Шапаренко (по 6.2 балла), а SofaScore - Николая Матвиенко - 6.5.
Ну а лучшим игроком матча стал автор дубля в сборной Казахстана Руслан Валиуллин – 8,6 и 8,7 соответственно.
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