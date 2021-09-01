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Маркевич: Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мнение Мирона Богдановича по матчу с Казахстаном

Маркевич: Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне

Фото: УНИАН / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ничью украинской команды с Казахстаном (2:2) в отборе к ЧМ-2022.

"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы всё складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед… Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан — будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои надежды.

Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне… Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов-чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Казахстан
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Комментарии (6)
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 21:17
с такими игроками нам не надо не куда ехать позориться --будем ждать когда Ротань окончательно угробит молодёжку --сколько ему надо ещё проиграть чтобы его уволили с позором а у французов мы выиграем только не сейчас --подождём несколько лет
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Динамист (Киев)
01.09.2021 в 21:14
Че за хрень,твой типа, Днепр мог без гл.тренера дойти до финала.
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.09.2021 в 21:13
Уже до попенгагена кто что сказал. Уже можна вообще ничего не говорить. Отбор просран.
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0
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Динамист (Киев)
01.09.2021 в 21:11
Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне А Днепр мог пройти до финала ЛЕ так же
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+2
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Kristo (Львов)
01.09.2021 в 21:08
Это он пошутил насчет французов?
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+1
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
01.09.2021 в 21:07
Даже меня можно было бы поставить тренером - и то бы выиграли!
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-2


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