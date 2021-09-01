Маркевич: Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне

Заслуженный тренер Украины, экс-глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал ничью украинской команды с Казахстаном (2:2) в отборе к ЧМ-2022.

"Я был убежден, что наши ребята возьмут верх. Вроде бы всё складывалось удачно: забили быстрый гол, когда хозяева выровняли положение, то в компенсированное время Даниил Сикан снова вывел гостей вперед… Кстати, я еще несколько месяцев назад говорил, что Сикан — будущее сборной Украины и, как видите, он оправдывает мои надежды.

Но не дотерпели, хотя, на мой взгляд, Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне… Теперь ничего не остается, как 4 сентября в Киеве выигрывать у французов-чемпионов мира. Иначе о путевке на мировой футбольный форум в Катар можно забыть", - сказал Маркевич.