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Яремчук - "Лев матчу" Казахстан - Украина
Болельщики голосованием выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины
footballua.tv
Сегодня, 1 сентября, состоялся
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчук, который набрал 41% голосов.
Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (25%) и Андрей Пятов - 14%.
Отметим, что Яремчук забил первый гол в матче уже на 2-й минуте, а после перерыва был заменен.
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