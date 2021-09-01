Яремчук - "Лев матчу" Казахстан - Украина

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина , который закончился вничью 2:2.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчук, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (25%) и Андрей Пятов - 14%.

Отметим, что Яремчук забил первый гол в матче уже на 2-й минуте, а после перерыва был заменен.