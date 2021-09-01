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Яремчук - "Лев матчу" Казахстан - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Болельщики голосованием выбрали лучшего игрока в составе сборной Украины

Яремчук - "Лев матчу" Казахстан - Украина

footballua.tv

Новина українською

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина, который закончился вничью 2:2.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Роману Яремчук, который набрал 41% голосов.

Вслед за ним финишировали Андрей Ярмоленко (25%) и Андрей Пятов - 14%.

Отметим, что Яремчук забил первый гол в матче уже на 2-й минуте, а после перерыва был заменен.

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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MaximSK (Киев)
01.09.2021 в 22:49
А щенок матча Караваев
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2021 в 22:52
а когдато в Заре Вернидуба его звали "мужиком"
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
01.09.2021 в 22:33
Пятов- це по приколу? Два голи у воротарський кут.
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+1
0
avatar
СТОП крот (Киев)
01.09.2021 в 22:38
Ща придут фанаты оранжевой помойки и докажут, что ляпов не виноват
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0
-1
Header (Черкассы)
01.09.2021 в 22:27
Нефартова ця нагорода геть, як тільки почали шукати левів, стали грати як вівці.
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+1
0
Number13 (Мариуполь)
01.09.2021 в 22:24
А Караваев, Забарный, Буяльский - еще те "*** матчу". Особенно первый. невозможно так все запороть! фу мля
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0
0
Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 22:35
А Малина,Зина,соболь,Матвиенко прям блистали!!
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+1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.09.2021 в 22:46
Виходить тільки динамівці винні в результаті матчу?
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