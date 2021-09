Антигерой футбольного дня. Александр Петраков

Честное слово, не хотелось писать эту статью.

Точнее, хотелось, но, чтобы все было наоборот - яркая победа, красивое начало, поздравления, улыбки… Увы, имеем что имеем. 2:2 с Казахстаном - это позор украинского футбола. Если же добавить к ним домашние 1:1, то это позор вдвойне.

А если команда опозорена, то тренер должен отвечать. Исполняет он обязанности или полноценно работает - в данном случае никого не волнует.

Понятно, что Петракова подставили, определив в сборную за полторы недели до сбора. УАФ провела ужасную работу с назначением нового тренера. Казалось бы, что может быть проще, чем набрать кума и спросить, когда он собирается уходить? Но для Андрея Павелко и эта задача оказалась не под силу. Впрочем, после Швейцарии и Алика Нарика с Кубком ЛЧ… Ну да вы и сами знаете.

Короче, вот так Петраков стал тренером сборной Украины. 65-летний специалист, который сенсационно выиграл с командой U-20 чемпионат мира, но опыта работы со взрослыми почти не имеет. Все, что было - работа в ЦСКА-2 (1998/99), сумском "Спартаке" (2000/01) и "Виннице" (2001).

И понеслась, включилась пиар-машина. То Петракова в метро увидели, хотя не секрет, что у него Лексус; то он резко отказался вызывать игроков из РПЛ, хотя этот вопрос был навсегда закрыт еще при Шевченко; то он танцы с шампанским устраивать собрался в беседе с журналистами. Пресс-конференция перед Казахстаном еще больше насторожила - инициатива перейти на украинский похвальна, но как-то слишком вальяжно выглядели Петраков с Ярмоленко…

Это резко контрастировало с тем, что было при Шевченко. Помните наезд на Селезнева? "Я тебе скажу, что такое западный менталитет!" - рявкнул главный тренер, и Украина через день победила чехов 2:1. Или еще памятное "не надо смеяться, сынок" в адрес Виталия Миколенко. Защитник услышал, и случились 1:0 дома с Испанией.

Только строгость и дисциплина работают в украинских командах. Посмотрите на выражение лица Мирчи Луческу даже при счете 5:0. Оно каменное. Впрочем, и сам Петраков был таким в молодежках. А тут как-то поплыл…

Ну и вот, 2:2 против Казахстана. И не надо сравнивать эту ничью с той, что была при Шеве в Киеве, это совсем разные матчи. В Киеве казахи всего дважды пробили в створ наших ворот, а вчера было 6 таких ударов и 11 всего. В Киеве казахи владели мячом 29% времени, в Астане - 42%. В Киеве сборная Украины выполнила 10 отборов мяча, в Астане - 6. Дома наши по угловым разгромили соперника 7:1, а вчера еле перебили - 4:3.

Проще говоря, Украина позволила Казахстану играть в свой футбол; наши провалились по всем оборонительным показателям. От такой расхлябанности и отсутствия подстраховки при Шевченко мы давно отвыкли. Да, случались неудачи против грандов, но чтоб километровые дыры в защите против казахов... Почему никто не помогал Караваеву, которого съедали на фланге? Где была опорная зона весь второй тайм? Как Соболь с Миколенко умудрились закончить матч без единого удачного отбора мяча на двоих?

