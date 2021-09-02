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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Антигерой футбольного дня. Александр Петраков

Национальная сборная Украины
(13 голосов)

Катар, прощай!

Антигерой футбольного дня. Александр Петраков

Фото: uaf.ua/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Честное слово, не хотелось писать эту статью.

Точнее, хотелось, но, чтобы все было наоборот - яркая победа, красивое начало, поздравления, улыбки… Увы, имеем что имеем. 2:2 с Казахстаном - это позор украинского футбола. Если же добавить к ним домашние 1:1, то это позор вдвойне.

А если команда опозорена, то тренер должен отвечать. Исполняет он обязанности или полноценно работает - в данном случае никого не волнует.

Понятно, что Петракова подставили, определив в сборную за полторы недели до сбора. УАФ провела ужасную работу с назначением нового тренера. Казалось бы, что может быть проще, чем набрать кума и спросить, когда он собирается уходить? Но для Андрея Павелко и эта задача оказалась не под силу. Впрочем, после Швейцарии и Алика Нарика с Кубком ЛЧ… Ну да вы и сами знаете.

Антигерой футбольного дня. Александр Петраков - изображение 1

Короче, вот так Петраков стал тренером сборной Украины. 65-летний специалист, который сенсационно выиграл с командой U-20 чемпионат мира, но опыта работы со взрослыми почти не имеет. Все, что было - работа в ЦСКА-2 (1998/99), сумском "Спартаке" (2000/01) и "Виннице" (2001).

И понеслась, включилась пиар-машина. То Петракова в метро увидели, хотя не секрет, что у него Лексус; то он резко отказался вызывать игроков из РПЛ, хотя этот вопрос был навсегда закрыт еще при Шевченко; то он танцы с шампанским устраивать собрался в беседе с журналистами. Пресс-конференция перед Казахстаном еще больше насторожила - инициатива перейти на украинский похвальна, но как-то слишком вальяжно выглядели Петраков с Ярмоленко…

Это резко контрастировало с тем, что было при Шевченко. Помните наезд на Селезнева? "Я тебе скажу, что такое западный менталитет!" - рявкнул главный тренер, и Украина через день победила чехов 2:1. Или еще памятное "не надо смеяться, сынок" в адрес Виталия Миколенко. Защитник услышал, и случились 1:0 дома с Испанией.

Только строгость и дисциплина работают в украинских командах. Посмотрите на выражение лица Мирчи Луческу даже при счете 5:0. Оно каменное. Впрочем, и сам Петраков был таким в молодежках. А тут как-то поплыл…

Ну и вот, 2:2 против Казахстана. И не надо сравнивать эту ничью с той, что была при Шеве в Киеве, это совсем разные матчи. В Киеве казахи всего дважды пробили в створ наших ворот, а вчера было 6 таких ударов и 11 всего. В Киеве казахи владели мячом 29% времени, в Астане - 42%. В Киеве сборная Украины выполнила 10 отборов мяча, в Астане - 6. Дома наши по угловым разгромили соперника 7:1, а вчера еле перебили - 4:3.

Проще говоря, Украина позволила Казахстану играть в свой футбол; наши провалились по всем оборонительным показателям. От такой расхлябанности и отсутствия подстраховки при Шевченко мы давно отвыкли. Да, случались неудачи против грандов, но чтоб километровые дыры в защите против казахов... Почему никто не помогал Караваеву, которого съедали на фланге? Где была опорная зона весь второй тайм? Как Соболь с Миколенко умудрились закончить матч без единого удачного отбора мяча на двоих?

Это уже не говоря о карточках Миколенко и Зинченко, которые теперь пропустят игру с Францией. Только в команде без дисциплины такое возможно.

Петраков после игры сказал, мол, не могу же я выйти и забить вместо них. Так вот, Александр Васильевич, этого и не нужно. Просто верните в сборную порядок, пожалуйста.

Да, на ЧМ мы, похоже, не попадем, но все равно не хочется видеть сборную Украины, которая защищается, словно дворовая команда. Впереди у нас Франция. 1:7 еще свежи в памяти.

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В статье: Украина Казахстан Александр Петраков герой футбольного дня
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Комментарии (14)
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dalexx (Украина)
02.09.2021 в 09:58
Синчук, ты тоже уверен что Миколенко пропускает следующий матч из-за карточки? Один горе-комментатор ляпнул, другой диванный эксперт тиражирует
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avatar
vasa pupkis (Киев)
02.09.2021 в 09:55
Вся ответственность за поражение на Караваеве и Забарном. Так в обороне не играют.
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Alex DI (Харьков)
02.09.2021 в 09:42
Вот это да, Петраков без году неделя тренер, даже полноценные сборы команды не удалось провести, а он антигерой главный, ну да ну да
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+2
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Hanter44 (Baburka)
02.09.2021 в 09:45
Ну героя надо же еще отыскать!А с антигероем проще.
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0
0
MaxPower92 (Херсон-Николаев)
02.09.2021 в 09:24
Всё будет решаться в последних 2 матчах с Боснией в любом случае. А пока это всё гадание на кофейной гуще
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0
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Limpus (Александрия)
02.09.2021 в 09:17
У нас во всем виноват тренер,а футболист не при чем)))) нельзя их ругать бедненьких))
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0
0
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Saiko_
02.09.2021 в 08:44
Когда мы разучились один в один обыгрывать? Только стеночки и назад. Только наши игроки при выходе сам на сам бьют на силу во вратаря - он что должен от этого раствориться должен в воздухе?!!!
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+6
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
02.09.2021 в 08:36
У нас футболисты "деревянные",но всех собак навесили на тренера...
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+6
0
avatar
2.dc (Николаев)
02.09.2021 в 08:28
Все правильно, ВСЕ, до последней точки! Петраков во всем виноват. Такая мощная, и непобедимая СбУ, должна была выносить Казахов в одни ворота вообще без всякого Тренера … но он был. И значит - виновен. Опять же, и морда у него не та, и Лексус вместо трамвая, и высокое доверие тов. Павелко … ай, да что говорить. Позор позоров, спекся наш хваленый антигерой … PS: ну все, Виновник найден, дальше только впереди! PSS: даже странно, что данный пасквиль, ни Симеонова пера … обокрали? )))
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+5
-3
мы за динамо (киев)
02.09.2021 в 08:50
можу лише подякувати тобі за підтримку петракова.
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+4
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.09.2021 в 08:15
Млява спроба накинути лайна на вітрогон.Не забий казахи на 96-й хвилині, писали б, що Петраков яйця своєї "золотої" юніорської збірної прищепив і націоналам!
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+9
-1
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armik (Киев)
02.09.2021 в 08:14
Не хотелось писать, так и не пиши.А антигерои - в большей степени полное бревно Забарный, в меньшей - Караваев.
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+9
-4
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zloyded (Киев)
02.09.2021 в 09:05
Може назвеш хто є кращим і може замінити? Тільки огульні звинувачення без доказів і висновкив! Скільки ж вас таких розплодилось... Паффліну з Ахмєтом подякуйте!!!
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+1
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
02.09.2021 в 09:56
А за Забарного я писав уже рік він уже велика зірка, тільки в нікуди, зате інтерв"ю роздає постійно.
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0
0


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