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Национальная сборная Украины

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Голкипер Казахстана Покатилов: Так в обороне нельзя играть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У кипера остались вопросы по матчу с Украиной

Голкипер Казахстана Покатилов: Так в обороне нельзя играть

kff.kz

Новина українською

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов подвел итоги матча с Украиной (2:2) в отборочном турнире к чемпионату мира-2022.

— Как вам на протяжении двух игр удается выручать ребят, такие голевые моменты были?

— Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное.

— У ворот вы видите много ошибок, которые со стороны виднее вам. Что вы заметили, какие лично выводы для себя сделали?

— Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.

— Уже есть какие-то заготовки к матчу с Финляндией?

— Даже если бы они были, я бы их Вам не рассказал, все в команде, все лично.

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В статье: Украина Казахстан Стас Покатилов
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Источник:
sports.kz

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Комментарии (6)
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 01:22
Пятов не Марлос... Вот интересно, что он скажет...
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wvasbq7se7xs (moskov)
02.09.2021 в 01:24
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- bit.do/vsisky
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 01:57
Для 85-и летних что нибудь есть?
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Зритель (Харьков)
02.09.2021 в 01:15
Так в обороне нельзя играть - это он про Украину сказал?
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kapkan (Луганск)
02.09.2021 в 01:12
Готовьтесь!!! Там не шведы!
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Пришта Литин (Київ)
02.09.2021 в 00:42
Финны по крепче казахов.
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