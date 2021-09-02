Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Казахстана Покатилов: Так в обороне нельзя играть
У кипера остались вопросы по матчу с Украиной
kff.kz
Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов подвел итоги
— Как вам на протяжении двух игр удается выручать ребят, такие голевые моменты были?
— Я бы не сказал, что у меня именно лично потрясающая игра — тут более командные взаимодействия. Важно, что мы вместе добиваемся положительного результата, это самое главное.
— У ворот вы видите много ошибок, которые со стороны виднее вам. Что вы заметили, какие лично выводы для себя сделали?
— Сейчас будем просматривать, в чем ошибки, где не доработали. В любом случае так в обороне нельзя играть. Будем анализировать, просматривать и готовиться к следующей игре.
— Уже есть какие-то заготовки к матчу с Финляндией?
— Даже если бы они были, я бы их Вам не рассказал, все в команде, все лично.
Популярное сейчас
- Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется
- Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
- Конкурент Зинченко ошибочно решил, что в тюрьме его поместят в VIP-камеру
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО