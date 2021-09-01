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Гецко: Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол — вратарский
Эксперт в шоке от игры сборной Украины в матче с Казахстаном
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал
"Если одним словом, то — шок. Ведь еще в первом тайме спокойно могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Создать столько голевых моментов, дважды забить и в итоге в компенсированное время упустить победу, это нужно уметь.
А если вспомнить ход первого поединка, состоявшегося в Киеве, где наши тоже растранжирили свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы еще хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?
А пока у меня перед глазами последняя атака казахов во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол — вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?", - сказал Гецко.
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