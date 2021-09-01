  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гецко: Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол — вратарский
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол — вратарский

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Эксперт в шоке от игры сборной Украины в матче с Казахстаном

Гецко: Караваев не доиграл, а Пятов забыл, что ближний угол — вратарский

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничью украинской национальной команды с Казахстаном (2:2) в отборе к ЧМ-2022.

"Если одним словом, то — шок. Ведь еще в первом тайме спокойно могли снять с повестки дня вопрос о победителе. Создать столько голевых моментов, дважды забить и в итоге в компенсированное время упустить победу, это нужно уметь.

А если вспомнить ход первого поединка, состоявшегося в Киеве, где наши тоже растранжирили свои шансы отличиться, то получается, что по своей воле подарили Казахстану очень ценные очки. Кого же тогда побеждать, если мы еще хотим завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира?

А пока у меня перед глазами последняя атака казахов во время которой Александр Караваев не доиграл до конца, а Андрей Пятов забыл, что ближний угол — вратарский. И пропустили. Как с такой игрой побеждать Францию?", - сказал Гецко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Иван Гецко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 23:53
Шева не зря чухнул со сборной --видел что с такими калеками только наберёшься позора и испаганешь своё имя --а у франции они выиграют только не сейчас -ждём когда физрук Ротань подготовит пацанов в основу
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...