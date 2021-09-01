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Национальная сборная Украины

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Кополовец: Если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды

Национальная сборная Украины
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(10 голосов)

Кополовец говорит о том, что сейчас в сборной нет людей, которые могут "напихать"

Кополовец: Если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды

uaf.ua

Новина українською

Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец в контексте ничьей сборной Украины с Казахстаном (2:2) высказал мысль, что в команде не хватает игроков, которые могут "напихать" в нужный момент.

"Сейчас в команде все такие дипломаты. Нет такого, чтобы заводили друг другу, крикнули. Таких как Федецкий, Езерский, Лужный.

Это новая генерация, новое поколение. Думаю, такого там и не будет, там нет таких людей. Там нет таких характерных людей, что могут напихать. Мы разтрынькали пять моментов в матче с Казахстаном. Никто ничего никому не сказал. Кто кому будет говорить? Цыганков, Буяльский, Яремчук? Они друзья, они вместе отдыхают на морях, дружат… Там никто никому не пихает.

Не знаю, какие там в раздевалке разговоры, но я думаю, что если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды за эти моменты.

У них команда друзей. Я не хочу сказать, что это плохо, но, наверное, уже пришло время спрашивать друг друга. 100 моментов упустили, 2:2 – я считаю, это поражение.

Мне нравится Петраков, он парень из народа, хочется, чтобы у него получилось. Но при чем тут тренер? Он правильно сказал, что не может за игроков забить гол. Обидно, очень обидно, что так получилось", - сказал Кополорвец.

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В статье: Михаил Кополовец Украина Казахстан
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Комментарии (6)
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Просто Квашин (Харьков)
01.09.2021 в 23:42
ВНИМАНИЕЕ !! На сайте гадит ...олексин заднеприводный колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано... целый день под разными никами ( Родитель трамвая,Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Ранцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наша страна...
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0
-2
dalexx (Украина)
01.09.2021 в 23:36
На роль палача предлагается Шапаренко)
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0
0
football_soccer (Украина)
01.09.2021 в 23:22
кроме пи***лей , нужно уметь еще и по воротам попадать. Ваше поколение футболеров в этом навыке тоже не особо преуспело.
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+3
0
Зритель (Харьков)
02.09.2021 в 00:40
При них в защите такого бардака не было.
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0
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 23:17
Согласен, из нужно пи****ить пинками по морде за такую игру. А дибилы у них автографы берут фотки делают с ними. Звёзды недоделанные
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+3
-3
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Просто Квашин (Харьков)
01.09.2021 в 23:41
Куесос ты недоделанный... болей бабуин заднеприводный за свою сборную попочленцев Горловки...
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+1
-1


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