Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кополовец: Если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды
Кополовец говорит о том, что сейчас в сборной нет людей, которые могут "напихать"
uaf.ua
Экс-игрок "Карпат" Михаил Кополовец в контексте
"Сейчас в команде все такие дипломаты. Нет такого, чтобы заводили друг другу, крикнули. Таких как Федецкий, Езерский, Лужный.
Это новая генерация, новое поколение. Думаю, такого там и не будет, там нет таких людей. Там нет таких характерных людей, что могут напихать. Мы разтрынькали пять моментов в матче с Казахстаном. Никто ничего никому не сказал. Кто кому будет говорить? Цыганков, Буяльский, Яремчук? Они друзья, они вместе отдыхают на морях, дружат… Там никто никому не пихает.
Не знаю, какие там в раздевалке разговоры, но я думаю, что если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды за эти моменты.
У них команда друзей. Я не хочу сказать, что это плохо, но, наверное, уже пришло время спрашивать друг друга. 100 моментов упустили, 2:2 – я считаю, это поражение.
Мне нравится Петраков, он парень из народа, хочется, чтобы у него получилось. Но при чем тут тренер? Он правильно сказал, что не может за игроков забить гол. Обидно, очень обидно, что так получилось", - сказал Кополорвец.
Популярное сейчас
- Петраков: Даже не знаю, что сказать. Я же не могу выйти и забить вместо них
- Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется
- Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО