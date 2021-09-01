Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина
Французы также скатали ничью с Боснией и Герцеговиной
Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен
В среду, 1 сентября, в отборочной группе D
Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а Франция в домашнем матче не смогла одолеть Боснию и Герцеговину.
Таким образом, украинцы с 4-мя очками остаются на 2-м месте в группе, правда проведя больше матчей, чем основные конкуренты.
В любом случае, теоретические шансы на выход на ЧМ еще остаются, и их нужно доказывать уже в следующем туре.
Напомним, что уже в субботу Украина примет Францию, а Финляндия сыграет с Казахстаном.
Популярное сейчас
- Маркевич: Казахстан можно было победить даже без тренера в технической зоне
- Не нужен нам берег катарский. Казахстан – Украина 2:2. Видео голов и обзор матча
- Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
- Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 06:00 Зарубежные Роналду в МЮ, Гризманн в Атлетико и новый бразилец Динамо. Главные новости за 31 августа
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 00:46 Украинские Скандальный украинский форвард Сикорский продолжит карьеру в аматорах