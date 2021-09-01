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Национальная сборная Украины

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Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Французы также скатали ничью с Боснией и Герцеговиной

Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина

Фото: dynamo.kiev.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

В среду, 1 сентября, в отборочной группе D ЧМ-2022 было сыграно два поединка.

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а Франция в домашнем матче не смогла одолеть Боснию и Герцеговину.

Таким образом, украинцы с 4-мя очками остаются на 2-м месте в группе, правда проведя больше матчей, чем основные конкуренты.

В любом случае, теоретические шансы на выход на ЧМ еще остаются, и их нужно доказывать уже в следующем туре.

Напомним, что уже в субботу Украина примет Францию, а Финляндия сыграет с Казахстаном.

Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина - изображение 1

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В статье: Украина
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Комментарии (8)
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Пришта Литин (Київ)
02.09.2021 в 00:32
Если чудом не проиграем франЦии, то надо обязательно выигрывать у финнов и боснийцев, тогда второе будет.
Ответить
0
0
Fishing 555 (Rivne)
02.09.2021 в 00:24
Какие ещё шансы? Шансов нет.
Ответить
0
-2
Фанат АПЛ
02.09.2021 в 00:06
На всю группу 2 победы,и то у французов! Группа Х какая-то.Остальные команды шлак:-)
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+3
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.09.2021 в 00:03
наши шансы закончаться с французами 4 сентября--одно радует что Зина не будет играть
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+1
-1
Зритель (Харьков)
02.09.2021 в 00:22
Украина уже взяла у Франции очко, Босния сегодня взяла, Финляндия возьмёт скорее всего. Даже в случае проигрыша французам 4-го шансы не закончатся. Похоже - ничьих ещё много будет и судьба 2-го места решится в последнем туре. Это в теории. А на практике, если Петраков не наладит игру в обороне - шансы таки закончатся.
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+1
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
02.09.2021 в 00:00
Перемога над французами та дві перемоги над БіГ підвищать наші шанси :-)
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+1
0
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djeff2015 (Запорожье)
02.09.2021 в 00:00
караБаев (казахи посвятили его в Баи после матча) хет-трик сделает.порвет французов только одним своим присутствием на поле.
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0
0
ZNAK_VOPROSA
01.09.2021 в 23:52
Нужно выиграть у Франции и шансы увеличатся
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+1
-2


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