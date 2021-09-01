Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина

В среду, 1 сентября, в отборочной группе D ЧМ-2022 было сыграно два поединка.

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с Казахстаном (2:2), а Франция в домашнем матче не смогла одолеть Боснию и Герцеговину.

Таким образом, украинцы с 4-мя очками остаются на 2-м месте в группе, правда проведя больше матчей, чем основные конкуренты.

В любом случае, теоретические шансы на выход на ЧМ еще остаются, и их нужно доказывать уже в следующем туре.

Напомним, что уже в субботу Украина примет Францию, а Финляндия сыграет с Казахстаном.