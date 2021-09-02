Андрей Воробей: Не понравились Зинченко и Малиновский, не оправдали наших ожиданий

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал матч отбора на ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины, закончившийся со счетом 2:2.

- В Нур-Султане мы увидели повторение сценария киевского матча, где тотальное превосходство нашей сборной, неисчисляемое количество голевых моментов, но в итоге ничья.

- Не то, что похож, но реализация оставляет желать лучшего. Может сборной не хватает тренера по атакующим действиям (смеется). А так если без шуток, то за результат обидно, ведь была выигрышная игра, и должна была, как минимум, закончится с результатом 3:0 и больше, но никак 2:2.

- Действительно создать, кроме забитых мячей, 6-7 голевых моментов и так …

- Если перечислять по-фамильно… Очень много перспективных и конструктивных атак, которые нужно доводить до логичного завершения. После первого тайма сборная должна была выигрывать в три мяча, чтобы во втором спокойно довести матч до победы. Матвиенко, Соболь, Цыганков, что еще нужно, такие моменты нужно завершать. Мы на протяжении 3-4 матчей делаем такие ляпы. Это не уровень национальной сборной и тут стоит задуматься.

- И в защите провал. Конечно, все шишки посыпятся на Караваева, ибо два гола забили с его фланга и зоны. Правда, и вина Забарного есть в этих моментах.

- Да, это был не день Караваева. Конечно, нельзя скидывать всю вину на него, притом, что он ошибся и подвел команду, тем не менее, это хороший футболист. Но опять вернусь к тому, что мы обязаны были забивать свои голы до этих событий, тогда, может, и не было бы такой концовки. Тут нужно разбираться в целостности атакующих действий. Объективно не понравился Зинченко. Не понравился Малиновский, вышедший на замену. Ведь это наши звезды! Но играли не так, и не оправдали наших ожиданий. Единственный, кто понравился, Ярмоленко - он блистал в этом поединке.

- Может не совсем настроились, думая, что победа достанется легко? Но ведь есть "опыт" недавней встречи на "Олимпийском".

- Не то, что недонастроились. Скорее всего, дальний перелет, о чем я говорил до матча, искусственное поле, где садятся ноги, все это немаловажные факторы, которые и сказались на игре. А если надо, то Петракову нужно приземлять некоторых звезд, и нашим лидерам стоит задуматься над этим. Для любого футболиста, приезжающего в сборную, это и бонус, и честь выступления за страну. И ребята, которым выпала такая честь, не должны допускать таких ошибок и халатно относится к делу. Недопустимо выходить на поле и играть, как получится, не выходить с поля, а выползать с него, тогда считай, отдал все силы игре и достижению результата.

- Теперь будет проблематично попасть на финал чемпионата мира?

- Да, задача становится непосильной, и этот цикл, скорее всего, уже утерян. Хотел бы пожелать Александру Васильевичу возглавлять сборную не только в "пожарный" период, но и в дальнейшем дать ему возможность подготовить команду на следующий сезон. Тогда это будет реальная проверка тренерского штаба и возможностей главного тренера. Обидно, что прежний тренерский штаб бросил команду, а Петракова бросили под танки, который едет по минному полю, и все смотрят, выживет или нет. Желаем нашей сборной не вешать нос и сделать выводы! А вдруг смогут дать бой французам? Ведь боснийцы смогли.

Напомним, после четырех сыгранных матчей Украина занимает второе место в группе, набрав четыре очка. У Франции, с которой сине-желтые сыграют 4-го сентября, восемь баллов.