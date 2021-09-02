Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился лучший игрок сборной Украины в матче c Казахстаном по данным InStat
Известна тройка лучших украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахастан - Украина.
Самым полезным игроком в составе хозяев поля стал автор дубля в ворота украинской команды - Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.
Среди игроков сборной Украины лучшим определили полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко - 303 балла. В активе украинца было 102 ТТД при браке 11%, он выиграл девять единоборств, совершил четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам.
В первую тройку "желто-синих" также попали Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).
Напомним, что Александр Зинченко не сыграет с Францией из-за перебора желтых карточек.
Популярное сейчас
- "Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
- Динамо отдало еще одного игрока Черноморцу
- Антигерой футбольного дня. Александр Петраков
- Казахстан - Украина: где и когда смотреть матч квалификации ЧМ-2022
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО