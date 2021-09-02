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Национальная сборная Украины

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Определился лучший игрок сборной Украины в матче c Казахстаном по данным InStat

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Известна тройка лучших украинцев

Определился лучший игрок сборной Украины в матче c Казахстаном по данным InStat

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахастан - Украина.

Самым полезным игроком в составе хозяев поля стал автор дубля в ворота украинской команды - Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.

Среди игроков сборной Украины лучшим определили полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко - 303 балла. В активе украинца было 102 ТТД при браке 11%, он выиграл девять единоборств, совершил четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам.

В первую тройку "желто-синих" также попали Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).

Напомним, что Александр Зинченко не сыграет с Францией из-за перебора желтых карточек.

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В статье: Украина Казахстан Александр Зинченко
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (3)
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Stuntriding (Киев)
02.09.2021 в 12:41
Какой нафиг Седан?Все его передачи, назад и ближнему, всё. Полный ноль. Не удивлюсь, если скоро его МС куда то сплавит.
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
02.09.2021 в 12:25
Ще одне підтвердження, що ми ставимо до гравця АПЛ завідома високі... часом нездійсненні вимоги, а обурюємося, що він їх не виконує... Причому яскраво Проте завдання Зінченко, щоб на "його" шматку галявини нічого яскравого не відбувалося! І тут справжні експерти рахують бали, а наші доморощені ексПЕРДи смердять!
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+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
02.09.2021 в 12:22
Лучшим игроком был болельщик.
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+2
0


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