Определился лучший игрок сборной Украины в матче c Казахстаном по данным InStat

Статистический портал InStat назвал лучших футболистов по итогам матча отбора ЧМ-2022 Казахастан - Украина.

Самым полезным игроком в составе хозяев поля стал автор дубля в ворота украинской команды - Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.

Среди игроков сборной Украины лучшим определили полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко - 303 балла. В активе украинца было 102 ТТД при браке 11%, он выиграл девять единоборств, совершил четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам.

В первую тройку "желто-синих" также попали Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).

Напомним, что Александр Зинченко не сыграет с Францией из-за перебора желтых карточек.