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Матч Украина - Франция рассудит бригада арбитров из Словении
Славко Винчич будет главным судьей
Фото: new.in-24.com
Стала известна бригада судей. которая будет обслуживать матч Украина — Франция в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 года.
Согласно данным УЕФА, на поединке будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем.
На линиях ему будут помогать его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый рефери - Раде Обренович.
За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.
Отметим, что Винчич уже обслуживал мартовский матч отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана (1:1).
Напомним, матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:45.
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