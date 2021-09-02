Матч Украина - Франция рассудит бригада арбитров из Словении

Стала известна бригада судей. которая будет обслуживать матч Украина — Франция в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 года.

Согласно данным УЕФА, на поединке будет работать судейская бригада из Словении во главе с 42-летним Славко Винчичем.

На линиях ему будут помогать его соотечественники Томаш Кланчик и Андреж Ковачич. Четвертый рефери - Раде Обренович.

За систему VAR будет отвечать немец Бастиан Данкерт, а помогать ему будет словенец Юре Прапротник.

Отметим, что Винчич уже обслуживал мартовский матч отбора ЧМ-2022 между сборными Украины и Казахстана (1:1).

Напомним, матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:45.