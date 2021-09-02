Врач сказал в морг… Акценты зрителя на игре Казахстана с Украиной

Спешу разочаровать почтенную публику: в массе дерьма, вылившегося после вчера на наших футболистов в комментариях "болельщиков", моей лепты не будет. Не имею привычки судить тупо по результату. А по игре мы должны были выносить казахов со стадиона в их бескрайние степи. Но видно не судьба. Видно нет любви. Видно над нами посмеялась Госпожа Удача.

Шикарный голешник Яремчука уже в самом дебюте поначалу показался подарком именно этой капризной дамы. Хотя исполнен он был просто великолепно, но чтобы так все срослось и сходу – это от души, за это глубокое мерси. Подумалось, неужели теперь упремся рогами защищать 1:0 – это соответствует традициям нашего футбола, включая ту же легендарную команду Петракова.

Если что, про рога не я первый начал, а тот же и.о. Помните, Сикан должен был влетать в сетку вместе с ними? Кстати, вчера как-то не успел отследить именно этот нюанс, когда мы забили второй мяч. А если серьезно, то уже пять защитников в "старте" против Казахстана красноречиво говорили о том, куда теперь поведет наш корабль новый кормчий.

Проблема заключалась в том, что у него действительно было слишком мало времени на подготовку к матчу. Да и враз изменить философию команды, годами затачиваемой под игру вперед, это вам не фишки двигать на планшете. Вот и понеслась душа в рай! Хотя, я никогда не претендовал на тактические познания: если это было следствием установки – кто ж против-то?

Фактом останется то, что счет должен был удвоиться еще в середине первого тайма – трижды в течение восьми минут, и дважды во время одной атаки. Но все эти удары Соболя, Ярмоленко и Сидорчука издевательски принимал на себя каркас ворот. Нечеловеческое везение, доложу я вам! И об этом тоже не следует забывать стоящим с ведрами в очереди у дерьмовозки.

Как и о том, что в ворота Казахстана практически тогда же, по мнению моего консультанта Юстаса, должен был быть назначен 11-метровый штрафной удар: "26-я минута – чистый пенальти, наступили Ярмоленко на ногу". Подчеркну: это не поиск отмазок, а элементарная констатация фактов. У казахов за все это время был единственный момент у Нургалиева, после получаса игры.

Получасовое затишье на стыке таймов, когда в игре не было моментов – видимо, оно дало повод нашим "знатокам футбола" возопить после матча о том, что мы хотели удержать преимущество в счете вместо того чтобы продолжать давить. Но, извините, в футбол играют две команды, а Казахстан – все-таки не Сан-Марино, и не кукла для битья! Глупо было ждать давления всю игру.

Да и физически это не так-то просто: вспомним того же Лобановского с его аритмией. Только там были климатические условия, а здесь – синтетический газон, на котором поносишься и с непривычки подседаешь. При этом в середине второго тайма имеем два выхода один в один в течение трех минут. Увы, Матвиенко с Соболем не продемонстрировали навыков форварда.

Вот так, ходишь-ходишь в школу, а тут бац – и вторая смена! Сначала незаконный гол Аймбетова из "вне игры", а потом и легитимный – Валиуллина, на 74-й минуте. Моментально в памяти всплыл классический анекдот. Медицинская сестра катит коляску с пациентом по больничному коридору…

Но Украина обрушила на соперника уже третью волну своих атак. Реально могли забивать Цыганков и Ярмоленко. Потом Цыганков забил, но лишь сравняв счет по незасчитанным из-за офсайда голам. Потом Пятов, которого "болельщики" сделают одним из виновников неудачи, выручает нас на 89-й…

Но на третьей компенсированной Сикан, уж не знаю, с рогами или копытами, таки заталкивает этот мяч в сетку!!! Больной жалобно спрашивает: "А может, лучше в отделение реанимации?" Но Валиуллин тут же успевает отыграть и этот гол. Сестра сердито отвечает: "Больной, не занимайтесь самолечением! Врач сказал в морг, значит в морг!" Занавес.

Так может, это здесь мы сыграли на удержание счета, в эти жалкие пару минут на исходе поединка? Что ж не удержали-то так сразу? Как-то не сходятся у вас концы с концами, ребята-критиканы. Или нужно было повиснуть на казахских воротах, не слезая с них до финального свистка? А мнением самих казахов поинтересовались? Опять же, усталость никто не отменял.

Резюме зрителя. Сам футбол очень понравился: чертова дюжина голевых моментов. Но это число, увы, оказалось несчастливым для нас. Интрига, сами понимаете – именно после таких матчей иногда болельщики Богу душу отдают. Результат чудовищно несправедлив – по логике 3:1 в нашу пользу. Плюс не повезло с судейством.

Кстати, на всякий случай. Наш второй гол был в порядке, в этом смысле. Или почти в порядке. Юстас: "Вне игры" не было. С вратарем 50 на 50. Мяч он не зафиксировал в руках, но, на мой взгляд, если бы судья свистнул, то тоже вполне оправдано".

Игровое везение? В этом месте я теперь плачу… Герой матча налицо – казахский "дублер" Валиуллин. Но самой заметной фигурой и футбольной личностью на поле был, несомненно, Ярмоленко. Главное: 25-я – удар в стойку ворот, 65-я – потенциально голевой пас Соболю, 76-я – такой же Цыганкову, 78-я – упущенный голевой шанс, в борьбе, из неудобного положения.

В атаках и комбинациях, которые могли завершиться взятием ворот, приняли участие все выходившие на поле игроки Украины, за исключением Пятова, Забарного и Шапаренко. Мы имели девять возможностей забить гол, одна другой круче, но реализовали лишь одну – самую невероятную из всех. Кто мог себе представить такое на 2-й минуте, когда выстрелил Яремчук?

Псевдоболельщик – он так устроен, что ему нужно найти или назначить виноватых в его испорченном настроении. Вероятно, от этого ему легче становится. Ведь всю ту энергию, которую выплеснул бы на празднование успеха, теперь он направляет на нещадную критику своих якобы любимцев, на копеечный сарказм в их адрес, которым он упивается с кайфом мазохиста.

Не койки, говорите, нужно двигать в публичном доме? Ну-ну, найдите же замену тем, кто на них лежит, и поступайте туда на службу бандершей. А свистеть – не мешки ворочать.

О Петракове. Никаких выводов – было бы идиотизмом после первого же матча. Тем более что он оказался в роли кормчего, который, оттолкнувшись от одного берега, еще не причалил к другому – его судно пока не может справиться с бурным течением на стремнине. Такого никому не пожелаешь.

Насторожил только этот пассаж тренера во флеш-интервью: "На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки… Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать". На пресс-конференции, с немного остывшей головой, оно звучало уже иначе.

А так, до боли знакомые фразы. Словно и впрямь кто-то из нас с вами выскочил к микрофону, подменив там коуча. Да, свой парень в доску, из метро. И рассуждает прямо как мы, можно подписаться под этими словами, не так ли? Ну, в натуре, не может же он выйти вместо них – какие вопросы? А потом да, уже банальные азбучные "истины": проигрывает, мол, всегда тренер…

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Возможно, я не прав и придираюсь. Просто как-то иначе представляю себе тренера сборной страны. Но еще раз, никаких выводов – это лишь первое впечатление. Искренне желаю ему удачи, которой так не хватило в Нур-Султане, где, попади мяч чуточку левее или ниже в одном-единственном эпизоде – и тональность его спича, и наше настроение были бы совсем иными.

Знаете, я назвал бы эту трагедию оптимистической – столько атакующего потенциала было в игре нашей сборной. И плевать, сколько пропускаем – главное: больше забить. Именно это называется футболом. Если бы не одно но. Если не ошибаюсь, этот специалист как раз призван вернуть нас к "истокам": когда главное: меньше пропустить. А такой суррогат футбола мне давно осточертел.

О Франции же сейчас даже думать не хочется. А теперь вперед – поведайте нам о том, какой автор грубый и безапелляционный – фу, как некультурно, как его только терпит редакция? И как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Да, и про д, Артаньяна не забудьте: это мое любимое…