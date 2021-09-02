Левченко: Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это нехорошо

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги матча с Казахстаном (2:2) , который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое что бросается в глаза по интервью - это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моём понимании, нехорошо.

Мы все одна команда, выигрываем и проигрываем вместе", - написал Левченко в Твиттере.