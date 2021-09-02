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Левченко: Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это нехорошо

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Есть и такое мнение

Левченко: Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это нехорошо

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги матча с Казахстаном (2:2), который прошел в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое что бросается в глаза по интервью - это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моём понимании, нехорошо.

Мы все одна команда, выигрываем и проигрываем вместе", - написал Левченко в Твиттере.

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В статье: Украина Казахстан Евгений Левченко Александр Петраков
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Комментарии (13)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.09.2021 в 20:38
Правду сказал. Кто не согласен - на выход). У нас нет незаменимых. Таких же бездарей, не умеющих забивать, у нас полная УПЛ и еще минимум 2 лиги. Думаю, с Казахстаном они сыграли бы плюс - минус также.
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0
-1
MaximSK (Киев)
02.09.2021 в 19:21
В субботу посмотрим как Петраков справляется со стрессовыми ситуациями, сможет ли он восстановить команду после неудачного результата. Если продолжим играть вничью или проигрывать, смысла с ним идти дальше нету.
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+2
0
avatar
Maxam (Чернівці)
02.09.2021 в 19:16
А я підтримую Петракова. Уся вина лежить на футболістах, які зіграли безвідповідально.
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+2
-5
ArchiArchi
02.09.2021 в 19:37
Так на футболістах, але не перед журналістами тренер це говорити має. В роздчгальні тренер має прочуханки дати всім, а не перед журналістами дивуватися помилкам футболістів.
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+3
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
02.09.2021 в 19:02
..."не надо искать черную кошку в темной комнате", то есть не надо использовать игру слов в своем понимании... Чем Левченко не понравился Петраков, пускай сам идет и тренирует СБУ, только боюсь, что уронит "такую тяжесть"...
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+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
02.09.2021 в 18:54
а вот и ветераны тренерского цеха с канала шахтер нарисовались
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+2
-4
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SeventyFour (Phoenix)
02.09.2021 в 19:03
Да уж. Что этот ноунейм выиграл только не понятно. Зато все «эксперты»
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+4
-2
kapkan (Луганск)
02.09.2021 в 19:52
Этот спец куда ближе уж к вашему Цыганыку.
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+2
0
Хэффи (Полтава)
02.09.2021 в 18:50
Скажите пожалуйста, когда играл Левченко за сборную Украины и сколько матчей сыграл. С таким же успехом можно считать и Коломойца игроком сборной ???
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+7
-2
Зореслав (Киев)
02.09.2021 в 18:43
У Петракова привычка детям разжевывать и из "пустого" места игрока лепить, а Левченко защищает Зин и малин. Ничего попустятся ... это хорошо, что тренер с ними как с детьми.
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+2
-1
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Харьковчанин (Харків)
02.09.2021 в 18:39
Особиста думка не більше. Петраков багато с підлітками працював, виграв чемпіонат світу! - у нього своя методіка.
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+5
-1
ArchiArchi
02.09.2021 в 19:35
А зараз Петраков з дорослими працює, тут кардинально інший футбол
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+2
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.09.2021 в 20:40
Ну да, и мяч квадратный, и ворота круглые, и 25 на 25 играют. А я думаю, что не так? Оказывается тактика Петракова, она для круглых ворот... Вон оно что, Михалыч..)
0
0


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