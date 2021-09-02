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Левченко: Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это нехорошо
Есть и такое мнение
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко подвел итоги
"Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое что бросается в глаза по интервью - это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моём понимании, нехорошо.
Мы все одна команда, выигрываем и проигрываем вместе", - написал Левченко в Твиттере.
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