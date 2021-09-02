Национальная сборная Украины
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Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины
На матч с Казахстаном Пятов в возрасте вышел в 37 лет 65 дней
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Шахтера"
На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского.
В более "преклонном" возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.
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Источник:sport.ua
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