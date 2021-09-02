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Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На матч с Казахстаном Пятов в возрасте вышел в 37 лет 65 дней

Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины.

На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского.

В более "преклонном" возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.

Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины - изображение 1
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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (4)
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Fishing 555 (Rivne)
02.09.2021 в 20:09
Короче кляча
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ZNAK_VOPROSA
02.09.2021 в 20:15
Мамка твоя
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0
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Fishing 555 (Rivne)
02.09.2021 в 20:40
І твоя тоже а сам ти кацюба
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ZNAK_VOPROSA
02.09.2021 в 20:51
Кацюба это фамилия твоя, ущербный?
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