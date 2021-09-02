Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов стал самым возрастным вратарем в истории сборной Украины.

На матч с Казахстаном (2:2) Андрей Пятов вышел в 37 лет 65 дней. Тем самым он возглавил список самых старших вратарей сборной Украины, обойдя Александра Шовковского.

В более "преклонном" возрасте за нашу национальную команду выступал только Анатолий Тимощук - 37 лет 83 дня.