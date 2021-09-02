Мбаппе в матче с Украиной не сыграет

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в двух ближайших матчах команды против Украины и Финляндии.

Килиан получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Сообщается, что футболист уже покинул расположение национальной команды.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.