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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мбаппе в матче с Украиной не сыграет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У форварда небольшое повреждение

Мбаппе в матче с Украиной не сыграет

F. Faugère/L'Équipe)

Новина українською

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в двух ближайших матчах команды против Украины и Финляндии.

Килиан получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Сообщается, что футболист уже покинул расположение национальной команды.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Lequipe

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Комментарии (7)
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мы за динамо (киев)
02.09.2021 в 22:27
так собі новина. з ним би у французів був би завершений бардак в команді.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.09.2021 в 21:57
Та уже до п...ды кто с этими баранами сыграет. Дали долбодятлам нормальную проходимую группу. Это ж надо так с оленеводами обосраться!
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+2
0
Berlin (сумы)
02.09.2021 в 21:28
они и без него обыграют Украину
Ответить
+2
-1
Соколов (Никополь)
02.09.2021 в 21:25
Это Украину не спасет
Ответить
+4
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
02.09.2021 в 21:02
Зассал...
Ответить
+8
0
Sanya_Ch ( Черкассы)
02.09.2021 в 21:13
Понял, что на его фланге играет не кто нибудь, а сам Каравай)))
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+10
0
avatar
2.dc (Николаев)
02.09.2021 в 20:56
Ну хоть здесь +, уж больно он реактивный …)
Ответить
+2
0


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