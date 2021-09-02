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Мбаппе в матче с Украиной не сыграет
У форварда небольшое повреждение
F. Faugère/L'Équipe)
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет в двух ближайших матчах команды против Украины и Финляндии.
Килиан получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.
Сообщается, что футболист уже покинул расположение национальной команды.
Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.
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