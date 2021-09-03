Ващук: Все думают, что виноват Караваев, а виновата вся оборона

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украин ы Владислав Ващук прокомментировал ничейный результат в матче Казахстана и Украины (2:2).

"Я думал, что забьет Яремчук и будет 1:0. Первый тайм я угадал. Да, я прогнозировал неудачу. У меня ощущения, что многие не поняли, что от них требуют. Игра пошла по инерции. В линии обороны почему-то пошли разрывы. Мы в атаке уверенно себя чувствуем, а в обороне – не уверенно. В чем проблема? Почему команда вообще не играет в обороне?

Есть три защитника, ну пять – Караваев и Соболь, и все. Ну там Сидорчук помогает, а по факту – три защитника, ну и иногда Караваев возвращался. Нету лидера обороны. Тот, кто будет выстраивать оборону. Нужен человек, который будет выстраивать и требовать, чтобы все выполняли поставленные цели. Когда будет поставлена оборона, то заиграет и полузащита.

Все думают, что виноват Караваев, а виновата вся оборона, потому что мяч летит по диагонали – где все защитники? Ну да, Караваев пролетел, а где все остальные: Забарный, Матвиенко? Где подстраховка? Каждый играет за себя, а по сути проигрывает команда. Всей командой нужно было обороняться на 93-й минуте, ничего зазорного не было. Нужно забыть этот результат", – сказал Ващук.