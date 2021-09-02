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Буяльский не поможет сборной в матчах с Францией и Чехией
Полузащитник выбыл на две недели
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Совершив ночной перелет после выездного матча с Казахстаном (2:2),
В 14.00 у команды был обед, в 17.30 - теоретическое занятие, а в 18 сборная выехала на тренировку, на НТК им. В. Банникова.
После обеда к команде присоединился Игорь Харатин, который накануне подписал контракт с польской «Легией».
Есть место и негативным новостям. Виталий Буяльский получил во вчерашнем поединке повреждение сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Поэтому полузащитник не сможет помочь сине-желтым в матчах с Францией и Чехией.
Напомним, матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:45.
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