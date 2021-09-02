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Буяльский не поможет сборной в матчах с Францией и Чехией

Национальная сборная Украины
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Полузащитник выбыл на две недели

Буяльский не поможет сборной в матчах с Францией и Чехией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Совершив ночной перелет после выездного матча с Казахстаном (2:2), сборная Украины вернулась в свою резиденцию в Киеве около пяти утра.

В 14.00 у команды был обед, в 17.30 - теоретическое занятие, а в 18 сборная выехала на тренировку, на НТК им. В. Банникова.

После обеда к команде присоединился Игорь Харатин, который накануне подписал контракт с польской «Легией».

Есть место и негативным новостям. Виталий Буяльский получил во вчерашнем поединке повреждение сухожилия приводящей мышцы, которое оставит его вне игры приблизительно на две недели. Поэтому полузащитник не сможет помочь сине-желтым в матчах с Францией и Чехией.

Напомним, матч Украина - Франция состоится в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало - в 21:45.

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В статье: Украина Франция Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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