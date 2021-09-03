Сопко: Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Александр Сопко прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022

- Сборная Украины классом выше Казахстана, играли мы лучше, у нас было больше моментов - индекс голевых ситуаций 6,46 на 0,66 - это почти десятикратное наше преимущество. И все это из чего-то произошло. Не хватило только реализации. Забили бы больше двух мячей - и все было бы по-другому - хорошие эмоции, отсутствие критики.

Но вышло так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую самую гениальную стратегию.

Караваев не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник - по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же сейчас он сбавил обороты и сразу наружу вылезли его недостатки - в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.

И если за "Динамо" на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику.

Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он - универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил.

- После матча довелось слышать и другие причины.

- Что только не перебирают - и состав, мол, был не тот, и даже до такого бреда договорились, что команда не хочет играть под руководством Петракова. Может, в таком результате сборной Украины есть и промах Петракова. Дело в том, что Караваев играл рядом с Ярмоленко, что очень сложно, ведь Андрей заточен на атаку, и нагрузка ложится на одного - в данном случае, на Караваева. Может, потому Саша устал и не выдержал. Петраков упустил момент, когда Караваева нужно было менять, к примеру, на Тымчика - более скоростного футболиста, - подытожил Сопко.