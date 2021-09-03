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Сопко: Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Экс-футболист раскритиковал игру украинца в матче с Казахстаном

Сопко: Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Александр Сопко прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) в матче отбора на ЧМ-2022

- Сборная Украины классом выше Казахстана, играли мы лучше, у нас было больше моментов - индекс голевых ситуаций 6,46 на 0,66 - это почти десятикратное наше преимущество. И все это из чего-то произошло. Не хватило только реализации. Забили бы больше двух мячей - и все было бы по-другому - хорошие эмоции, отсутствие критики.

Но вышло так, что сборная Украины не забила там, где надо, и допустила ошибки. А если говорить прямо, то игру провалил один человек. Речь идет о Караваеве. Его ляпы были такими, что перечеркивали работу тренера и команды, любую самую гениальную стратегию.

Караваев не защитник по футбольному образованию. Он правый полузащитник - по линии. В свои лучшие годы Саша бороздил бровку от и до. У него хорошая дистанционная скорость, он может выдержать темп игры. Однако у Караваева никогда не было игрового изящества. К тому же сейчас он сбавил обороты и сразу наружу вылезли его недостатки - в тактике, в работе с мячом, в единоборствах.

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И если за "Динамо" на внутренней арене у Саши эти недостатки не чувствовались, то в международных матчах они сказывались быстро. И пенальти он привозил, и излишне валялся на газоне после контакта с соперником. А это не почерк настоящего защитника, который не должен проигрывать единоборства, а если надо, то и врезать сопернику.

Сборная Украины стала заложником отсутствия конкуренции на позиции Караваева. Тренер понадеялся на опытность Караваева, на то, что он - универсальный солдат. Но Караваев не смог. Может, и рано Сашу списывать, но я боюсь, чтобы этот провал его не подкосил.

- После матча довелось слышать и другие причины.

- Что только не перебирают - и состав, мол, был не тот, и даже до такого бреда договорились, что команда не хочет играть под руководством Петракова. Может, в таком результате сборной Украины есть и промах Петракова. Дело в том, что Караваев играл рядом с Ярмоленко, что очень сложно, ведь Андрей заточен на атаку, и нагрузка ложится на одного - в данном случае, на Караваева. Может, потому Саша устал и не выдержал. Петраков упустил момент, когда Караваева нужно было менять, к примеру, на Тымчика - более скоростного футболиста, - подытожил Сопко.

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В статье: Украина Казахстан Александр Караваев Александр Сопко
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (7)
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okolegko (Київ)
03.09.2021 в 13:13
Якщо його поставлять на гру проти Франції, знову може бути 1:7. Якщо вже казахи знайшли слабке місце, то французи тим паче
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0
-3
jermain (Полтава)
03.09.2021 в 12:10
А Игорь Пердута чем не конкурент на позицию?
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+2
-2
Alex-696 (Немирів)
03.09.2021 в 13:44
Хто це?
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0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
03.09.2021 в 11:52
Там вся защита и Пятов хороши
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+2
0
cucumber (Киев)
03.09.2021 в 11:27
Цілком згоден з автором. Тільки не втомлююсь повторяти, що кожен з нашіх противників на футбольному полю вивчає нас, нашу гру як в захисті, так й в нападу і готується до гри з нами, там працюють не статисти а справжні аналітики, і власну тактику на гру розробляють в залежності від нашіх слабких місць, а їх, як показали ігри з казахами та гра з фінами, у нас достатньо при грі першим номером, ну і звичайно від стану власних виконавців. Завтра гра буде іншою, бо ж, звичайно, діючі чемпіони світу будуть грати першим номером. Побажаймо нашому штабу не програти цю дуель. вася огурцов
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2021 в 11:21
Може Караваєв і накосячив, але усі три голи в наші (й незарахований) були однаковими й у ближній кут від Пятова з гострого ж кута.
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+4
-1
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Oldfanat (Полтава)
03.09.2021 в 11:57
Если бы Пятов стоял на ногах он как минимум один мяч отбил бы. Я не понимаю вратарей которые падают на колени до удара освобождая девятку.
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+4
0


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