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Харатин: Смотрели матч Казахстан – Украина вместе с игроками Легии
Хавбек также высказался о предстоящей встречи с Францией
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник польской "Легии" и сборной Украины Игорь Харатин поделился своими мыслями о предстоящем матче с Францией в отборе на ЧМ-2022.
"Когда я прибыл на первый матч, с Казахстаном, к сожалению, узнал, что надо лететь обратно, на медосмотр в новый клуб - "Легию". Было нелегкое путешествие, но я счастлив, ведь все прошло быстро и хорошо. Я очень рад вернуться в сборную. Для меня большая честь - быть здесь, поэтому буду отдавать все силы, чтобы показать себя с лучшей стороны.
Сегодняшняя тренировка была очень хорошей, готовимся к игре с Францией. Не всегда в футболе побеждают фавориты, именно матч с казахстанцами это и показал, поэтому надо работать и надеяться. Только тот, кто отдает все силы, получает результат.
Кроме того, я с нетерпением жду, когда присоединюсь к варшавской команде. Для меня это новый вызов. Поэтому после игр в сборной буду готовиться к чемпионату Польши.
Когда подписывал контракт, как раз и длился поединок с Казахстаном. Оставалось семь минут, и мы вместе с ребятами из "Легии" смотрели этот матч. Сначала очень радовались, но в дальнейшем ... Что ж, это футбол! Бывают и такие результаты, надо держать удар и идти дальше", - приводит слова Харатина сайт УАФ.
Напомним, матч Украины - Франция состоится завтра, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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