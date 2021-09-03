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Национальная сборная Украины

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Пятов: Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Голкипер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Францией

Пятов: Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке

uaf.ua

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поучаствовал в предматчевой пресс-конференции перед матчем отбора ЧМ-2022 с Францией, где ответил на вопросы журналистов.

- В 2013 вы играли с Францией и единственный раз в истории выиграли у этой сборной. Что нужно для того, чтобы снова победить?

- Нам нужна такая же поддержка. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо.

- После Евро-2020 вы объявили о завершении карьеры, но вернулись. Долго ли вас пришлось уговаривать главному тренеру?

- Общались с Александром Васильевичем, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь.

- Перед матчем с Казахстаном на украинском заговорил Андрей Ярмоленко, сейчас - вы. Стоит ли ожидать, что все остальные игроки также будут разговаривать на украинском языке?

- Нет, это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого.

- До этого у вас не было достаточного игрового тонуса. Как вы сейчас себя чувствуете, какое сейчас физическое состояние?

- Хорошо, что я имел возможность провести 3-4 матча, поэтому чувствую себя хорошо, работаю. Очень рад тренироваться с господином Кернозенко, все хорошо.

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В статье: Андрей Пятов Украина Франция
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (11)
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pilips111 (Чернигов)
03.09.2021 в 20:09
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0
0
pilips111 (Чернигов)
03.09.2021 в 20:08
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.09.2021 в 19:59
а мы хотим чтобы вы меньше болтали языком а лучше играли --калеки кривоногие
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+4
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.09.2021 в 19:55
Хай краще у футбола грають!
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
03.09.2021 в 19:34
Домовились. Але ви ще повинні грати у футбол
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 19:34
Йди на пенсію і не ганьби Україну.
Ответить
+2
-3
football_soccer (Украина)
03.09.2021 в 19:28
а мы хотим, что бы вы играли в футбол, а не позорились с казахами и финами. От того на каком языке вы дадите прессуху, людям не станет легче после просмотра матча с очередной потерей очков. С очередной кучей ошибок
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+5
0
mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:05
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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0
0
Бандерштадт (Львів)
03.09.2021 в 18:56
У двох в коментах вже пукани рванули Розмовляти в Україні на українській - це провокація
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+3
-7
avatar
Siren05 (Мариуполь)
03.09.2021 в 18:45
Думаю, после этого месседжа результаты нашей сборной пойдут в гору ...
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+5
-2
Соколов (Никополь)
03.09.2021 в 18:44
Провокатор мовный
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+3
-4


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