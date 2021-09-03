Паляница: Украине не нужно ставить "автобус", французы все равно найдут возможность забить

Экс-игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от противостояния украинской команды со сборной Франции.

"У меня до сих пор перед глазами последняя атака казахов, когда они забивают гол и спасаются от поражения в матче с Украиной. Думаю, что неожиданная потеря очков в Нур-Султане послужит для наших ребят дополнительным стимулом, чтобы в поединке с Францией прыгнуть выше головы.

На мой взгляд, ничья была бы положительным результатом. Только хочу посоветовать подопечным Александра Петракова, не надо возводить каких-то "автобусов", французы с их высоким индивидуальным мастерством все равно найдут возможность забить. Нужно просто постараться сыграть в свой футбол: компактный, с активностью защитников на флангах, с надежной подстраховкой на своей половине поля, с молниеносным переходом от защиты в наступление. Тогда может все получиться. Хотя, думаю, что отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко будет чувствоваться. Все же, он умеет находить острые продолжения в направлении атаки", - сказал Паляница.