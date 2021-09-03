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Паляница: Украине не нужно ставить "автобус", французы все равно найдут возможность забить

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нужно стараться играть в свою игру

Паляница: Украине не нужно ставить "автобус", французы все равно найдут возможность забить

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Александр Паляница поделился своими ожиданиями от противостояния украинской команды со сборной Франции.

"У меня до сих пор перед глазами последняя атака казахов, когда они забивают гол и спасаются от поражения в матче с Украиной. Думаю, что неожиданная потеря очков в Нур-Султане послужит для наших ребят дополнительным стимулом, чтобы в поединке с Францией прыгнуть выше головы.

На мой взгляд, ничья была бы положительным результатом. Только хочу посоветовать подопечным Александра Петракова, не надо возводить каких-то "автобусов", французы с их высоким индивидуальным мастерством все равно найдут возможность забить. Нужно просто постараться сыграть в свой футбол: компактный, с активностью защитников на флангах, с надежной подстраховкой на своей половине поля, с молниеносным переходом от защиты в наступление. Тогда может все получиться. Хотя, думаю, что отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко будет чувствоваться. Все же, он умеет находить острые продолжения в направлении атаки", - сказал Паляница.

Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция Александр Паляница
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Комментарии (4)
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djeff2015 (Запорожье)
03.09.2021 в 22:12
минимум 0-3. защиты нет. нападение перепуганное.
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0
-1
Vlad21
03.09.2021 в 21:56
Очень тяжело конечно, наши не выдержат Французов просто физически. Ну не выбегут они 90 минут в высоком темпе. Не говоря уже о техническом мастерстве. "Автобусы", "троллейбусы" против Французов не проходят, это Шахтер можно задавить такими игрушками, с чемпионами мира такое не покатит.
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0
-1
kravaserega (Kyiv)
03.09.2021 в 21:48
"Умеет находить острые продолжения направления атаки" - мы точно смотрим одни и те же матчи?? У него все пасы назад и поперек, какая там атака
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0
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Antolog (Одесса)
03.09.2021 в 20:36
Шапаренко заменит Зину, главное, чтобы свои эмоции сдерживал и будет все в порядке, он явно вырос в игровом плане... а Зине нужно играть в футбол, а не просто тренироваться, уже такой возраст, что нужна стабильность в игровом плане, а не банку греть, пускай и в команде Пепа... Не выносят эти лавочники всего матча, это не упрек, а констатация факта и не нужно сравнить тихохода Зину и Караваева, который отпахал от бровки до бровки... да, тот виноват в двух из двух, но вся команда в ответе за результат...
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