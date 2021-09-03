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Шевченко: Мы хотели продлить контракт, но разговора о пролонгации от Павелко не было
Андрей Николаевич говорит, что УАФ не предложила ему новое соглашение
ffu.ua
Бывший главный тренер
"Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.
Самый важный, наверно, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.
30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.
Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", – сказал Шевченко.
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