Шевченко: Мы хотели продлить контракт, но разговора о пролонгации от Павелко не было

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем уходе из национальной команды.

"Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверно, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", – сказал Шевченко.