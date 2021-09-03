  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: Мы хотели продлить контракт, но разговора о пролонгации от Павелко не было
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: Мы хотели продлить контракт, но разговора о пролонгации от Павелко не было

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

Андрей Николаевич говорит, что УАФ не предложила ему новое соглашение

Шевченко: Мы хотели продлить контракт, но разговора о пролонгации от Павелко не было

ffu.ua

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем уходе из национальной команды.

"Это были прекрасные 5 лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что была в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверно, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", – сказал Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Андрей Павелко
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (17)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
03.09.2021 в 22:35
Не верится в этот бред , типа кум с кумом , не договорился. У Андрушы там зарплата была в конверте огого , а еслеб надо кум еще подсуетился. Просто удрал Шева понял ,что корабль тонет.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.09.2021 в 22:27
Давно Маркевич говорил что у этой сборной нет будущего. А слова актуальны и сейчас...
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
03.09.2021 в 22:08
два чудила что-то не поделили и убили отбор на мир.
Ответить
+3
-1
Зритель (Харьков)
03.09.2021 в 22:17
Отбор пока никто не убил, играть надо. При благоприятном стечении обстоятельств Украина может и по квоте Лиги наций в плей-офф отбора на ЧМ попасть.
Ответить
0
-3
тутти-10 (Сумська область)
03.09.2021 в 21:58
Шева фрукт ще той. Ще рік тому, було зрозуміло, що він видавив із цієї збірної все. Ми пройшли відбір видавши гарну гру проти Португалії в гостях і Сербії дома. Ще на емоціях домашню з португальцями. Все. Решту брали свої очки, а не розбазарювали, як ми це вміємо робити краще всіх. А далі спад. Що з цим робити він не знав, та все ж лишився, щоб поїхати на євро. Коли старт відбору на ЧС провалено, то звалив. Бо для продовження роботи в клубному європейському клубі треба гарне реноме, а не провал у відборі. А він і йшов у збірну тільки тому, щоб заробити собі ім'я ще і як тренер та отримати досвід. А тепер, коли гри і результату немає, то він постфактум на кума стрілки перекидає. Така ж ситуація з ним була, коли з македонцями футболку кинув і самовільно пішов з поля раніше ніж був свисток. З одного боку він зробив для збірної України дуже багато, з іншого - не особливо і шанує її, бо не шанує її символів.... Так і тут. Наче і діло велике зробив - ми у 8 кращих збірних команд Європи, а з іншого кинув її, коли було про...сра..но початок відбору, а не виправляв ситуацію. Тепер виявляється павелко винуватий). З кумом не було часу питання продовження терміну контракту перетерти))). Ага!!! Так і було!!)))
Ответить
+2
-2
avatar
Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.09.2021 в 22:10
А кум йому говоре:"Андрюха, вали все на мене - мені все одно нічого не буде: я не втопляємий!"
Ответить
+3
-2
avatar
IvaneZZZ (Київ)
03.09.2021 в 21:54
Болельщики: -А Павелко выйдет УАФ: -Нет, он сыр доедает и хвост у него....
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
03.09.2021 в 21:51
Нема підстав не вірити. Шеві зараз немає сенсу вигадувати щось і скликати для цього прес-конференції. Тому це швидше справа принципу. Цілком можливо його заява про завершення контракту тоді була крайнім ходом щоб УАФ його пролонгував.
Ответить
+1
-2
ts0y (Чернигов)
03.09.2021 в 21:56
ну а з іншої строни, нащо залишатись? віббір провалений на 90%, на евро з 5 матчів 3 поразки, 1 перемога, 1 нічия, пройшли по фарту, гру яку "проповідували" забули, повернулись до "терпилова". Все обдумав, і вирішив злитись
Ответить
+1
-1
Будєм разбіратся (Київ)
03.09.2021 в 22:44
Якби зараз Шева був при роботі, в хорошому клубі то я би погодився. По факту він без роботи , а для людини яка має амбіції тренувати топ-клуб це суттєвий удар по іміджу. Більший ніж беззуба гра нашої збірної.
0
0
avatar
Динамист (Киев)
03.09.2021 в 21:43
Анрушка,совсем в маразм упал.Такое нести.Вся страна смотрела на этот цирк
Ответить
+3
-1
avatar
Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 21:39
Павелка....она такая павелка.....
Ответить
+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
03.09.2021 в 21:39
Вот заливает дикобраз.
Ответить
+2
-1
Uraaa37 (Одесса )
03.09.2021 в 21:39
Да, любит он итальянскую лапшу....
Ответить
+3
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
03.09.2021 в 21:38
та да,2 кума не решили))))хоть бы не смешил
Ответить
+3
-1
schabay (Краснодон)
03.09.2021 в 21:23
Там свадебные хлопоты были, не до сборной...
Ответить
+3
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
03.09.2021 в 21:23
...насмешил, хотели...
Ответить
+3
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...