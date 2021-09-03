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Шевченко: Пролонгация была оговорена. В контракте была все время одна и та же цифра

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Шевченко рассказал о финансовой стороне взаимоотношении с УАФ

Шевченко: Пролонгация была оговорена. В контракте была все время одна и та же цифра

Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о финансовой стороне отношений с УАФ.

– Федерация настаивает, что вам присылали письмо с приглашением на переговоры.

– Я получал очень много имейлов с приглашениями от ФИФА и УЕФА, на этой почте я нахожусь постоянно – никакого письма официального мне на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с ФИФА и УЕФА. Здесь есть юрист, который может вам объяснить насчет этого. Я в СМИ впервые узнал об этом (юрист подтвердил, что Шевченко не получал официальных писем от УАФ – прим.).

– Самая популярная информация – расхождение в финансовых условиях пролонгационной части контракта. Вы можете это опровергнуть?

– Еще раз: пролонгация уже была оговорена. Тем более, в течение 5 лет мой и моих помощников контракты никогда не менялись – была все время одна и та же цифра в контракте. Вопросов об изменениях финансовой опции не стояло.

Суд? Нет, я этого делать ни в коем случае не собираюсь. Я вам рассказываю о ситуации, потому что считаю, что общественность должна знать. Тем более у меня много болельщиков. Точно так и мой штаб, который провел хорошую работу, поэтому я сегодня вам говорю прямо.

– Должна ли УАФ вам деньги?

– Нет, она полностью рассчиталась с нами. Здесь я не вижу каких-то проблем. Еще раз – вы должны понять – я сегодня не обвиняю УАФ ни в чем, а рассказываю сегодняшнюю ситуацию. Мы не собирались уходить из команды – мы пришли и сказали о том, что хотим пролонгировать контракт.

– С другой стороны информация подается так, что вы раньше говорили о том, что хотите попробовать себя на клубном уровне. Она не соответствует действительности?

– Я не могу прокомментировать, почему кто-то так думает. Я констатирую факт – я соблюдал контракт, никаких переговоров ни с кем не вел. Мы хотели продлить, моя команда тут говорит об этом.

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В статье: Алексей Шевченко УАФ
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
03.09.2021 в 22:48
Откровенно говоря Шеву нужно было менять ,вне зависимости от любви или не любви к Павелко, всё что он мог дал.И это мысль была у большинства болельщиков на мой взгляд.Шевченко- спасибо за пять лет !
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ascent (Луксор)
03.09.2021 в 22:47
Яснее не стало...
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