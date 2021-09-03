Бущан: Мой крестик и моя вера оберегают меня не только на футбольном поле, но и по жизни

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в интервью еженедельнику "Футбол" рассказал о своих оберегах и поединке с Швецией (2:1) на ЧЕ-2020.

— Во время игры со Швецией оператор поймал момент, когда вы клали крестик у штанги. Он служит вам оберегом?

— Мой крестик и моя вера оберегают меня не только на футбольном поле, но и по жизни.

— Какова его история?

— Я его получил в церкви. Особо не тянет говорить на эту тему... Это самый простой деревянный крестик на обычной ниточке. Бывает, я не снимаю его даже на игры.

— Прячете от судьи?

— Да, есть грешок (смеется).

— Со шведами мысленно готовили себя к серии 11-метровых?

— Конечно. Изучали внимательно, кто и как исполняет пенальти у шведов. Было представление по составу шведов, кто и куда может бить. Но я надеялся, что чудо произойдет на 120-й минуте. В основное время шла равная игра, мы атаковали, соперник атаковал. В овертайме ужасную травму получил Тема Беседин, шведы остались в меньшинстве. Мы обрели уверенность, и ничего не оставалось, кроме как дожать шведов. Ребята приложили максимум усилий, чтобы забить второй гол. Овертаймы уже были за нами.

— Испытали облегчение после гола Довбика или, быть может, сами хотели стать героем битвы при Глазго?

— Честно скажу — мне лучше, чтобы вообще возле моих ворот не было моментов. Тогда я максимально счастлив. Лучше избегать серии пенальти. Это лотерея и дополнительная большая психологическая нагрузка.