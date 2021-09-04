  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Почти все самые сильные

Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет матч против сборной Франции в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022. Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков выбрал 23 футболистов, которые вошли в заявку команды на поединок против французов.

  • Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.
  • Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.
  • Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Среди имеющихся в обойме футболистов в список не вошел новичок "Легии" Игорь Харатин. Также в заявку не попал Александр Зинченко, который пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек. Отметим, что вернулся Тарас Степаненко, который пропустил предыдущую встречу против Казахстана.

Матч состоится сегодня. Стартовый свисток запланирован на 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Украина Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 11:45
Тот случай когда уже ничего не ждёшь от сборной , понимая что сегодня их будут иметь во все дырки ((((((((
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 11:40
Сборная параилмийцев ???
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 11:39
Гармаша не хватает )))Гармаша в сборную ))))Гармаш наше усё ))))))Даёшь Гармаша в сборную ))))
Ответить
0
-1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
04.09.2021 в 11:38
Караваєв...
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 11:42
Куда ж без этого п - ра (((((А не то хозяин ( Суркис ) будет недоволен ((((((((
Ответить
0
-1
Spivak63
04.09.2021 в 10:42
Набор ИНВАЛИДОВ!
Ответить
+2
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
04.09.2021 в 11:07
Уркис всегда рассматривал сборную как свою богадельню: "Пусть он вначале в сборной покажет, на что способен, а потом мы решим, вернется ли он в основной состав" - все помнят, как он про Гусева это говорил!
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 11:36
И голубых (((((
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...