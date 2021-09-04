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Со Степаненко, но без Харатина. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Почти все самые сильные
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня сборная Украины проведет матч против сборной Франции в рамках отбора на Чемпионат Мира-2022. Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков выбрал 23 футболистов, которые вошли в заявку команды на поединок против французов.
- Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.
- Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.
- Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.
Среди имеющихся в обойме футболистов в список не вошел новичок "Легии" Игорь Харатин. Также в заявку не попал Александр Зинченко, который пропустит этот поединок из-за перебора желтых карточек. Отметим, что вернулся Тарас Степаненко, который пропустил предыдущую встречу против Казахстана.
Матч состоится сегодня. Стартовый свисток запланирован на 21:45.
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