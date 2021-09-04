Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы

Сегодня сборная Украины проведет очередной поединок в рамках квалификации на ЧМ-2022. На НСК "Олимпийский" подопечные Петракова примут сборную Франции.

Обе команды выбрали для матча выездные комплекты форм: Украина сыграет в синем цвете (голкипер в красном), а соперник - в белом (вратарь в желтом).

Напомним, что в первом поединке между коллективами в Париже обе сборные играли в домашних комплектах.

Встреча начнется сегодня в 21:45.