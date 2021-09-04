Национальная сборная Украины
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Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы
Гости сделают то же самое
УАФ/Олександр Гливинський
Сегодня сборная Украины проведет очередной поединок в рамках квалификации на ЧМ-2022. На НСК "Олимпийский" подопечные Петракова примут сборную Франции.
Обе команды выбрали для матча выездные комплекты форм: Украина сыграет в синем цвете (голкипер в красном), а соперник - в белом (вратарь в желтом).
Напомним, что в первом поединке между коллективами в Париже обе сборные играли в домашних комплектах.
Встреча начнется сегодня в 21:45.
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Источник:УАФ
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