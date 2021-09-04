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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы

Национальная сборная Украины
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Гости сделают то же самое

Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы

УАФ/Олександр Гливинський

Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет очередной поединок в рамках квалификации на ЧМ-2022. На НСК "Олимпийский" подопечные Петракова примут сборную Франции.

Обе команды выбрали для матча выездные комплекты форм: Украина сыграет в синем цвете (голкипер в красном), а соперник - в белом (вратарь в желтом).

Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы - изображение 1

Напомним, что в первом поединке между коллективами в Париже обе сборные играли в домашних комплектах.

Встреча начнется сегодня в 21:45.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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