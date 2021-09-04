Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вирт: Босния и Герцеговина в предыдущем туре сыграла на равных с Францией. Чем мы хуже?
Специалист желает "сине-желтым" удачи
ФК "Верес" / Автор неизвестен
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Франции:
"Уверен, что сегодня исполняющему обязанности главного тренера сборной Украины Александру Петракову и его помощникам придется хорошенько все взвесить, прежде чем остановить свой выбор на вратаре, которому будет доверен пост номер один.
Согласен, Андрей Пятов с казахами не выручил, но, думаю, что с французами будет играть именно он. Все же, опыт “горняка” даст о себе знать при выборе. Хотя, на мой взгляд, Петраков мог рискнуть и выставить на поединок в Нур-Султане молодого Дмитрия Ризныка. Он бы не подвел и тогда можно было со спокойной совестью заявлять и сегодня.
Посмотрим, как оно будет вечером, если Пятов таки займет место в рамке, то пожелаю ему реабилитироваться и стать героем поединка. Сегодня цена ошибки будет чрезвычайно высока.
Сегодня наших ребят не надо будет особо настраивать на матч с французами. Все отлично осознают его значение, чтобы бросить вызов чемпионам мира, нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества. Конечно, будет не хватать в средней зоне дисквалифицированного Александра Зинченко. Ведь нужно будет не только отбирать мяч, но и придержать его, сделать острую передачу. И здесь Зинченко, который на «ты» с мячом, был бы очень нужен, а так в его отсутствие придется искать другие варианты перехода от защиты в наступление.
Я не буду оригинален, конечно, французы — фавориты, однако нашим нужно брать пример со сборной Боснии и Герцеговины, которая в предыдущем туре сыграла на равных с чемпионами мира. Чем мы хуже?", - сказал Вирт.
Поединок пятого тура квалификации на ЧМ-2022 между Украиной и Францией состоится сегодня, 4 сентября. Стартовый свисток на "Олимпийском" прозвучит в 21:45.
Популярное сейчас
- Сборная Украины сыграет против Франции в выездном комплекте формы
- Украина – Франция. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2022 на 04.09.21
- Пьянич: Куман не уважал меня. Он никогда со мной не разговаривал
- Врач сказал в морг… Акценты зрителя на игре Казахстана с Украиной
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО