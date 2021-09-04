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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На матче Украина - Франция ожидается около 45 тыс болельщиков

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Далеко не полный стадион

На матче Украина - Франция ожидается около 45 тыс болельщиков

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Лидеры группы D отбора на ЧМ-2022 Украина и Франция встретятся в очном противостоянии на НСК "Олимпийский" в Киеве.

По информации УАФ на матче ожидается около 45 тис болельщиков. Правда, эта сумма не будет равной количеству билетов в продаже. Украинской ассоциации футбола было разрешено реализовать 75% пропусков на матч от общей вместимости стадиона - то есть примерно 52,5 тис.

Сейчас в свободной продаже остались билеты номиналом от 400-т до 4,5 тис грн. Их можно приобрести на сайте TicketsBox.

Напомним, что на последнем на данный момент открытом для болельщиков матчи сборной на "Олимпийском" против Испании на трибунах за игрой в октябре того года наблюдали 10 тис 495 фанов.

Старт поединка Украина - Франция запланирован на сегодня, 21:45.

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В статье: Украина Франция НСК Олимпийский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (12)
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Лекарь (село Дарница)
04.09.2021 в 14:24
45 тысяч это реально много, в текущих реалиях. + не забываем, что билеты не бесплатные. И я считаю, что команда, не способная проявить характер и мастерство, неспособная проявить волю к победе, недостойна того, чтобы её матчи посещали зрители, в принципе. Честно, я еще подумаю, стоит ли тратить свое время и нервы ради ТВ трансляции. Ибо сердце не вечное, а спокойно смотреть на безвольную возню и кривоногость в момент последнего удара, нет никаких сил.
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
04.09.2021 в 14:13
Странно. Даже при том что игра Украины заслуживает критики. Но с Францией дурака валять не будут. Пусть уаф задумаются.
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+1
0
Не дармоед (Запорожье)
04.09.2021 в 13:57
4,5 тысяч на инвалидов ,которые в ворота не попадают?Нет уж извольте)
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+3
0
Gerd Muller (Житомир)
04.09.2021 в 15:16
Не хочеш, так не йди. Їдь на Лужніки.
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0
-2
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 16:09
А причем тут Лужники ? Ты блин...жертва отлита и телеящика
0
0
avatar
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 12:35
Даремно витрачені гроші. Краще поїхали б у Буковель або у Прип'ять,шо кому до смаку.
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+3
-3
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 12:42
Ну может люди хотят своими глазами увидеть как Франция разгромит Украину. У каждого свои извращения
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+3
-4
Acsakal (Kharkov)
04.09.2021 в 13:27
Збоченці - це ті, хто підтримує свою команду та свою країну виключно у разі перемог. А ще вони - імітатори вболівальння, як ті фрігідні жінки, що не здатні відчувати сексуального задоволення.
+5
-2
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 13:58
Слухай,Дятлов,а ти точно з села Нікопіль???Щось від тебе дуже тягне східною смердотою
+4
-1
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 14:00
Який в чорта Буковель?Піднімати і так зажирівших мохнорилих? Вже краще в Ріо-Інжинейро.)))
Ответить
+1
-1
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 14:06
То есть те кто здраво мыслят , схидна смеердота ?
+1
-3
timofey (донецк/украина)
04.09.2021 в 14:09
соколов ты способен здраво мыслить?умеешь только лизать динамо.и мразь ты редкостная
+2
-2


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