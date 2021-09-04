На матче Украина - Франция ожидается около 45 тыс болельщиков

Лидеры группы D отбора на ЧМ-2022 Украина и Франция встретятся в очном противостоянии на НСК "Олимпийский" в Киеве.

По информации УАФ на матче ожидается около 45 тис болельщиков. Правда, эта сумма не будет равной количеству билетов в продаже. Украинской ассоциации футбола было разрешено реализовать 75% пропусков на матч от общей вместимости стадиона - то есть примерно 52,5 тис.

Сейчас в свободной продаже остались билеты номиналом от 400-т до 4,5 тис грн. Их можно приобрести на сайте TicketsBox.

Напомним, что на последнем на данный момент открытом для болельщиков матчи сборной на "Олимпийском" против Испании на трибунах за игрой в октябре того года наблюдали 10 тис 495 фанов.

Старт поединка Украина - Франция запланирован на сегодня, 21:45.