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На матче Украина - Франция ожидается около 45 тыс болельщиков
Далеко не полный стадион
Фото Павла Кубанова - УАФ
Лидеры группы D отбора на ЧМ-2022 Украина и Франция встретятся в очном противостоянии на НСК "Олимпийский" в Киеве.
По информации УАФ на матче ожидается около 45 тис болельщиков. Правда, эта сумма не будет равной количеству билетов в продаже. Украинской ассоциации футбола было разрешено реализовать 75% пропусков на матч от общей вместимости стадиона - то есть примерно 52,5 тис.
Сейчас в свободной продаже остались билеты номиналом от 400-т до 4,5 тис грн. Их можно приобрести на сайте TicketsBox.
Напомним, что на последнем на данный момент открытом для болельщиков матчи сборной на "Олимпийском" против Испании на трибунах за игрой в октябре того года наблюдали 10 тис 495 фанов.
Старт поединка Украина - Франция запланирован на сегодня, 21:45.
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