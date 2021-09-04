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Петраков: Психология и тактика сегодня выходят на первый план

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Коуч ждет позитивного исхода в сегодняшнем матче

Петраков: Психология и тактика сегодня выходят на первый план

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Наставник сборной Украины Александр Петраков дал комментарий перед матчем с командой Франции в отборе ЧМ-2022:

"Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол. Мы никого не боимся, будем играть; у нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся.

У Франции есть уязвимые места. Мы показали игрокам, как будем играть в обороне, а как в атаке", – сказал Петраков.

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В статье: Национальная сборная Украины Александр Петраков Национальная сборная Франции
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Комментарии (2)
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myakovs (одесса)
04.09.2021 в 16:09
вот глядя на пароолимпийцев мысля прыходыть аможет пока не пиздно и в футболе подсобрать так буде хоть якась надия
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
04.09.2021 в 15:47
Тільки шо замітив,шо Петряков змахує трохи на Льоню Космоса.
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