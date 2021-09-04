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Петраков: Психология и тактика сегодня выходят на первый план
Коуч ждет позитивного исхода в сегодняшнем матче
Фото Павла Кубанова - УАФ
Наставник сборной Украины Александр Петраков дал комментарий перед матчем с командой Франции в отборе ЧМ-2022:
"Психология и тактика сегодня выходят на первый план. Разумеется, индивидуальное мастерство выше у французов, но у нас тоже ребята умеют играть в футбол. Мы никого не боимся, будем играть; у нас тоже есть качественные игроки, которые никого не боятся.
У Франции есть уязвимые места. Мы показали игрокам, как будем играть в обороне, а как в атаке", – сказал Петраков.
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