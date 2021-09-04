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Льорис: У Бущана огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру
Голкипер "Тоттенхэма" высоко оценил игрока "Динамо"
uaf.ua
Страж ворот сборной Франции Уго Льорис дал комментарий об украинских игроках в преддверии матча с нашей национальной командой:
"Конечно, я знаком с Ярмоленко и Зинченко, но я хотел бы выделить Бущана. Мне нравится его игра, и очень жаль, что он травмирован. Считаю, у Георгия огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру.
Также могу вспомнить Пятова и Шовковского – в Украине всегда были отличные голкиперы.
В матче, думаю, моим визави будет Пятов, он из моего поколения, и я очень его уважаю", – сказал Льорис.
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