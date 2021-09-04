Льорис: У Бущана огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис дал комментарий об украинских игроках в преддверии матча с нашей национальной командой:

"Конечно, я знаком с Ярмоленко и Зинченко, но я хотел бы выделить Бущана. Мне нравится его игра, и очень жаль, что он травмирован. Считаю, у Георгия огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру.

Также могу вспомнить Пятова и Шовковского – в Украине всегда были отличные голкиперы.

В матче, думаю, моим визави будет Пятов, он из моего поколения, и я очень его уважаю", – сказал Льорис.