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Льорис: У Бущана огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Голкипер "Тоттенхэма" высоко оценил игрока "Динамо"

Льорис: У Бущана огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру

uaf.ua

Новина українською

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис дал комментарий об украинских игроках в преддверии матча с нашей национальной командой:

"Конечно, я знаком с Ярмоленко и Зинченко, но я хотел бы выделить Бущана. Мне нравится его игра, и очень жаль, что он травмирован. Считаю, у Георгия огромный потенциал, чтобы построить отличную карьеру.

Также могу вспомнить Пятова и Шовковского – в Украине всегда были отличные голкиперы.

В матче, думаю, моим визави будет Пятов, он из моего поколения, и я очень его уважаю", – сказал Льорис.

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В статье: Уго Льорис Национальная сборная Украины Георгий Бущан Национальная сборная Франции
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Источник:
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 18:22
Он не знает политики Динамо, как он может построить карьеру? Посмотои на его ценник! Он дороже тебя! Это значит, что уже построил)
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0
-1
Judas (Киев)
04.09.2021 в 17:39
Не, не. Твоим визави, Льорис, будет Бойко.
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+2
0
Соколов (Никополь)
04.09.2021 в 17:13
Главное вовремя уйти с Динамо. При всем моем уважении к этому клубу
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0
-4


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