Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С Шапаренко и Тымчиком. Стали известны стартовые составы на матч Украина - Франция
Александр Петраков постарался заменить потерянных игроков
Уже известны стартовые составы команд на матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция:
Сборная Украины: 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко, 19 Александр Тимчик, 10 Николай Шапаренко, 6. Тарас Степаненко, 15 Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.
Также к вашему вниманию состав сборной Франции: Льорис, Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа, Погба, Тчуамени, Рабио, Гризманн, Коман, Марсьяль.
Напомним, что из-за перебора желтых карточек участие в матче не может принять полузащитник Александр Зинченко. Также ранее получили травмы три вратари сборной: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. Кроме этого, из-за повреждения отсутствуют Виталий Буяльский и Артем Довбик.
Популярное сейчас
- Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
- В двух шагах от стольника: В последний день Паралимпиады Украина будет бороться за 100-ю медаль игр
- Марлон вырос в цене более чем на 50%
- Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО