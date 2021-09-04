С Шапаренко и Тымчиком. Стали известны стартовые составы на матч Украина - Франция

Лунин вообще не играет, Бойко нулячий.. был бы Жора сидел бы дальше банку грел.. и не надо говорить что он сейчас что то показывает в никакой упл.. в 90% времени просто дремая у штанги. Насчет Ризныка может ты и прав... но это еще не обстреляный боец