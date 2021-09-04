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Национальная сборная Украины

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С Шапаренко и Тымчиком. Стали известны стартовые составы на матч Украина - Франция

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Александр Петраков постарался заменить потерянных игроков

С Шапаренко и Тымчиком. Стали известны стартовые составы на матч Украина - Франция

Новина українською

Уже известны стартовые составы команд на матч отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция:

Сборная Украины: 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 16 Виталий Миколенко, 19 Александр Тимчик, 10 Николай Шапаренко, 6. Тарас Степаненко, 15 Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Также к вашему вниманию состав сборной Франции: Льорис, Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа, Погба, Тчуамени, Рабио, Гризманн, Коман, Марсьяль.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек участие в матче не может принять полузащитник Александр Зинченко. Также ранее получили травмы три вратари сборной: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. Кроме этого, из-за повреждения отсутствуют Виталий Буяльский и Артем Довбик.

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В статье: Национальная сборная Украины Национальная сборная Франции
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Комментарии (50)
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IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:37
Как Зина-Малина на лавке сразу игра завязалась. И гол красень динамовец Шапаренко забил.
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0
-3
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simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 22:37
Тьфу 3 раза... Ну что б не сглазить .Есть идеи и смелость у нашей сборной. Ребята мотивированы, знаю что делать, а это приятно !! Главное, что б сил хватило на второй тайм!!!
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
04.09.2021 в 22:28
Ну нужно ж забивать, за такое транжирство "наказывают"
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+1
-1
kapkan (Луганск)
04.09.2021 в 21:41
Держать на скамейке лучшего ассистента Серии А и о основного игрока Аталанты-это просто трэш!!!При этом Глубокий запас Вэст Хэма в основе вместо Малиновского!!!
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+1
-8
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:43
он не в место, если бы ты был в курсе, в место Малины, выйдет Цыганков, а Ярмола сейчас хорош
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+4
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 21:53
Ага, зато Тимчика и Шкапаренко, они то лучше Малиновского! Малиновского же не надо продавать подороже!
Ответить
+1
-5
Gerd Muller (Житомир)
04.09.2021 в 21:58
А ти кого хотів Ісмаїлі та Алана Патріка чи Маркоса Антоніо? Так в них немає українського паспорта.
+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.09.2021 в 22:26
Зубкова, Малиновского.....
0
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
04.09.2021 в 22:36
даун, Шапаренко гол забил. не тупи
+1
0
vlotko (Броди)
04.09.2021 в 22:10
Малиновський далекий від кращих своїх кондицій.
Ответить
+4
-2
kapkan (Луганск)
04.09.2021 в 22:47
При чем Шапаренко?? Он заслуженно в старте. У меня вопрос: Ярмоленко/Малиновский??? За Цыганкова вообще молчу. Он только пенальти Ингульцам забивает!!!
0
0
Wertu098 (бамбас )
04.09.2021 в 21:30
Засранец2000-это очередное чудо типа Znaka отсоса,покорителя трамваев,колибри,дыркофана,олексина,ну или один из их клонов!!
Ответить
+3
-3
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 21:25
Ну хоть без Караваева... ждём чудо. Босния смогла, Герцеговина смогла и мы смогём ))))!!!
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:31
+ но по Тымчику тоже большие вопросы, чел не играл очень долго
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 22:40
Пока все гармонично . Никто не выпадает. Главное ,что б хватило физухи!!!
0
0
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 21:33
А Тимчик? Після травми він ще не набрав форми.Він і в Динамо поки-що на підміні.Здається мені,що це помилка.На його місце було б краще ставити Матвієнка.А в центр Сироту.
Ответить
0
-1
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 21:21
Дизлайковым олухам салют
Ответить
+1
-6
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:24
Привет Квашин и Водитель трамвая, это твой очередной ник? упс еще Барселониус
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 21:27
Не , это не Барселониус... Просто местный старичек-дурачок )))
+4
0
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:11
Кстати почему все говорят что ели проиграем Франции шансов нет, второе место уже полностью в пролете нет стыковых матчей? Даже проиграв то, остаются шансы на 2 с 13 очками
Ответить
+1
0
Balabas (Киев)
04.09.2021 в 21:14
будет очень сложно взять второе место, даже если вничью с Францией сыграют..
Ответить
+2
0
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:19
сверх сложно, но возможно
+1
0
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 21:14
Да выигрывать 3 игры и 2 место наше. Финам еще 2 игры с Францией и выезд с Боснией. Так что фины вряд ли что наберут, ну разве, что 1 очко.
Ответить
+3
0
prostors (Вольногорск)
04.09.2021 в 21:33
Украине скорей с Боснией придется бодаться за 2 место.
+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
04.09.2021 в 21:08
0:3
Ответить
0
-2
Joyce (Donetsk)
04.09.2021 в 21:08
Желаю всем заметить "потерю" Караваева после финального свистка. Даже ничью можно будет считать за счастье. Удачи!
Ответить
+2
-1
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:00
Помню СаШо еще в 37 тянул, поплыл вроде в 39. Пятов уже поплыл, конечно не совсем плох на уровне УПЛ но есть более достойные кандидаты
Ответить
+6
0
Рівнянин (Рівне)
04.09.2021 в 20:53
ПЯТОВ??? Можна не починати!
Ответить
+7
-4
nivroku (Odessa)
04.09.2021 в 20:55
Так отож. Що, розумові здібності Пєтракова далі будеш обстоювати?
Ответить
+4
-2
Balabas (Киев)
04.09.2021 в 21:11
Альтернативы нет... Сейчас в Украине тока Жора на хорошем уровне играет... остальное хлам. Пятов хоть опыт имеет
Ответить
+1
-2
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 21:16
Бойко, Рызнык, Лунин, последний возможно совсем потерялся без игровой практики, но и у Пятова ее не много, если бы не травма Трубина, то так же сидел бы на лавке. А Бойко понравился как вынужденно заменил Бушана
+1
0
Balabas (Киев)
04.09.2021 в 21:20
Лунин вообще не играет, Бойко нулячий.. был бы Жора сидел бы дальше банку грел.. и не надо говорить что он сейчас что то показывает в никакой упл.. в 90% времени просто дремая у штанги. Насчет Ризныка может ты и прав... но это еще не обстреляный боец
+1
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
04.09.2021 в 20:45
Как можно Малину в старт не ставить ума не приложу...
Ответить
+1
-10
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 20:47
Та сразу видно что тренер - дебил ((((((((((((((((
Ответить
+4
-9
ВиктАн
04.09.2021 в 20:47
Топил за Ретрякова, но видать ничего он не решает, раз снова заставили Андрюшу в рамку поставить. Значит сольют его и придет Ребров на белом коне или кум вернётся.
Ответить
+2
-4
vlotko (Броди)
04.09.2021 в 22:14
так Малиновський нульовий ще з ЧЄ
Ответить
0
-1
ВиктАн
04.09.2021 в 20:41
Опять Ляпов? Зря пиво с рыбкой купил. Может на Францию зарядить побольше, не так обидно будет, хоть кеш подыму. Думаю 4+ Андрюха пропустит.
Ответить
+7
-8
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
04.09.2021 в 20:42
Заряжай на Францию и рыбка с пивком пойдет лучше!
Ответить
+2
-7
ВиктАн
04.09.2021 в 20:43
Прийдется, хоть нервы поберегу.
+1
-6
xapyga (Запорожье)
04.09.2021 в 20:49
ппц просто, Бойко сейчас хорош.
Ответить
+2
-3
ВиктАн
04.09.2021 в 20:50
Ретрякова сливают
0
-5
ZNAK_VOPROSA
04.09.2021 в 21:57
Чем он хорош?
0
0
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 20:35
Уверен что Сопляк проиграет.
Ответить
+1
-7
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 20:34
Караваева нет - уже легче !Мыколенко ещё не убрали тормоза перестройки (((((Все несчастья от Мыколенко - он просто ещё и невезучий - таких обычно не держат в команде (((((
Ответить
+4
-11
Fishing 555 (Rivne)
04.09.2021 в 20:38
Ты не хочешь вместо его? Выйди и покажи класс. У Мирчи Миколенко играет отлично. А у Сопляка нет. Как это так?
Ответить
+5
-9
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 20:43
Дождёмся Лиги Чемпионов - увидишь истинное лицо своего Мыколенки (((((В чемпионате где Суркис всё купил - невозможно понять кто чего стоит (((((((
+3
-8
маматрахер228 (Киев)
04.09.2021 в 20:32
Ярмола на тебя вся надежда
Ответить
+9
-5
avatar
Американец 2000
04.09.2021 в 20:44
Дерево уже раз выстрелило ((((( Второго раза не будет (((((((
Ответить
+1
-9
Gerd Muller (Житомир)
04.09.2021 в 21:18
Засранець 2000, у тебе що сьогодні пронос?
+2
0
ВиктАн
04.09.2021 в 20:54
Ярмола Пятов. Не СБУ, а пенсионный фонд
Ответить
+1
-5


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