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Шевченко: Мы проиграли Австрии не физически, мы уступили в силовых дуэлях

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-наставник сборной вспомнил игру против австрийцев

Шевченко: Мы проиграли Австрии не физически, мы уступили в силовых дуэлях

Faisal HQ

Новина українською

Уже бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил подготовительный сбор национальной команды перед Евро-2020.

"Удачное выступление национальной команды, думаю, было связано с тем, что... Кстати, УАФ и в частности Андрей Васильевич сделали все, чтобы матчи чемпионата были перенесены, чтобы мы получили время для подготовки команды. Думаю, это было самое главное.

Это было на отборе чемпионата Европы, когда мы играли против Сербии – мы тоже собрали футболистов раньше, дали определенный всплеск нужной энергии. Чемпионат Европы – это совершенно другой турнир, через 3 дня на 4-й идут матчи. Встреча, которую мы провалили, против Австрии – мы проиграли им не физически, мы уступили в силовых дуэлях.

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Мы не проиграли функционально – у нас есть данные всех матчей. Команда была готова, но именно в дуэлях мы уступили, и это было самым главным моментом в игре, потому что австрийцы прессинговали нас, у нас были невынужденные ошибки.

Те контрасты, которые были на футбольном поле, мы проигрывали и никак не смогли вернуться в игру", – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Евро-2020
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Источник:
Tribuna

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