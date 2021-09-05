Забарный: Должен был забивать, но ударил под мяч

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча со сборной Франции, который завершился ничьей 1:1. К слову, именно Илья мог первым открыть счет, но в середине первого тайма после того, как Льорис потянул удар Ярмоленко, он не смог попасть в ворота с пяти метров.

- В каком-то моменте ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Игра была тяжелой, мы заслуживали победить. Ребята молодцы, играли в хороший футбол и дали отпор чемпиону мира.

Должен был забивать, но ударил под мяч. Хотел попасть так сильно, что ударил выше ворот. Мы разбирали Францию и видели свободные зоны на их флангах. Мы так и забили - через фланг. Выходили на поле побеждать и отдавали все силы.

Не знаю, как выглядела Франция. Мы сосредотачиваемся на своей игре. Не каждый день играешь против такой команды. Нужно доставать свои резервы и действовать на максимуме. За счет этого и болельщиков получилось так сыграть. Бежали вперед, прессинговали, атаковали, - сказал Забарный в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, после пяти сыгранных матчей у Украины пять набранных очков, как и у Финляндии, но та имеет на две игры меньше.