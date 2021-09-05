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Национальная сборная Украины

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Забарный: Должен был забивать, но ударил под мяч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Илья разбирает игру с чемпионами мира

Забарный: Должен был забивать, но ударил под мяч

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился эмоциями после матча со сборной Франции, который завершился ничьей 1:1. К слову, именно Илья мог первым открыть счет, но в середине первого тайма после того, как Льорис потянул удар Ярмоленко, он не смог попасть в ворота с пяти метров.

- В каком-то моменте ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Игра была тяжелой, мы заслуживали победить. Ребята молодцы, играли в хороший футбол и дали отпор чемпиону мира.

Должен был забивать, но ударил под мяч. Хотел попасть так сильно, что ударил выше ворот. Мы разбирали Францию и видели свободные зоны на их флангах. Мы так и забили - через фланг. Выходили на поле побеждать и отдавали все силы.

Не знаю, как выглядела Франция. Мы сосредотачиваемся на своей игре. Не каждый день играешь против такой команды. Нужно доставать свои резервы и действовать на максимуме. За счет этого и болельщиков получилось так сыграть. Бежали вперед, прессинговали, атаковали, - сказал Забарный в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, после пяти сыгранных матчей у Украины пять набранных очков, как и у Финляндии, но та имеет на две игры меньше.

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В статье: Франция Национальная сборная Украины Илья Забарный
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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Американец 2000
05.09.2021 в 01:05
Ну сегодня уже играл Забарный аккуратно , не косячил как раньше ! Молодец ! Ошибки идут на пользу !
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2021 в 00:31
Забарный защитник он умеет отбивать а не забивать--вам повезло что не было Зины фраера а то бы он накрутил и Малина не играл хоть и вышел на пару минут
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