Он уважать себя заставил… Акценты зрителя на игре Украины с Францией

Накануне мы узнали, что, оказывается, Шевченко сотоварищи готовы были продолжить свою работу со сборной, и даже на прежних финансовых условиях. То есть, все проклятия в адрес "предателя", бросившего команду в ответственный момент, вообще не имеют под собой основы. Впрочем, это мало что изменило для уже заточенных против него наших "диванных" активистов.

Лично меня больше всего поразило то, что, в свое время, моральную оценку "такому поступку" не постеснялся дать Блохин – тот, кто действительно поступил именно так в подобной ситуации, и, в отличие от Андрея, предпочел национальной команде конкретный клуб. И, наверное, наивно было бы ожидать, что наш правдоруб теперь обратит справедливый гнев против работодателей.

Итак, мы и в пятый раз из пяти сыграли вничью, забив и пропустив. Но ничья ничье рознь: это вам не какой-то там Казахстан, а целая Франция! Поэтому армия доморощенных критиков сменила свой гнев на милость. Кое-кто даже успел разглядеть выгодные отличия в игре при новом тренере, в сравнении со старым. Ну, как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не плакало.

Что увидел я? Матч был, безусловно, зрелищным, и это порадовало сразу по двум причинам. Во-первых, насколько помню, в Париже подобный результат был достигнут при менее яркой игре. Во-вторых, мы все еще не потеряли свое атакующее лицо – что бы и кому бы ни привиделось, но играли таки с открытым забралом, сколько сил хватало.

Французы были, пожалуй, столь же малоубедительны, как и тогда. Не суть важно, почему именно: не буду искать для них оправданий – я болел не за эту команду. Но это не помешало им доминировать практически весь второй тайм, "наиграть" на победный счет, и создать в матче с полдесятка убойных моментов, последним из которых стал удар Диаби в штангу на 78-й минуте.

Следует признать, что нам дико повезло в этом эпизоде, и вновь приходится говорить о цене в пару десятков сантиметров, которая стоила бы нам хорошего настроения, и поток грязи в комментариях "болельщиков" возобновился бы с новой силой.

Ибо, насколько на равных мы провели с чемпионами мира первый тайм, и даже превзошли их в явно голевых шансах (выпад Ярмоленко-Забарного и залп Шапаренко против удара Марсиаля, парированного Пятовым), настолько же фактически сдулись после перерыва. Можем вспомнить лишь полумомент Цыганкова, закрутившего мяч с углового, но Погба подстраховал.

Франция, ответив на гол в раздевалку голом из раздевалки, в последние полчаса могла огорчить нас минимум трижды (промахи Гризманна и Зума и упомянутый выше удар Диаби в стойку ворот). Однако выстояли, не без помощи удачи, и слава Богу! Не собираюсь приуменьшать это достижение, но и преувеличивать не след. Больше всего порадовало, что выдержали до конца.

Словом, как сказал поэт, уважать себя заставили: в целом беседу поддержали достойно. Но, как он же и добавил, лучше выдумать не могли. Что ж, спасибо и на этом! Видимо, стоит также поблагодарить Винчича и компанию за то, что судейство не испортило этот живой и яркий футбольный поединок.

Для меня самой заметной фигурой матча стал Гризманн. Если по большому счету, игра началась и закончилась его потенциально голевыми пасами – на Погба и Рабье – с коими затем разобрался Пятов. Помимо этого, он дважды опасно угрожал воротам сам, но ударам не хватило меткости, и в середине второго тайма ассистировал Зума, который был не более удачлив.

Следующим назвал бы Марсиаля, который представлял собой наиболее реальную угрозу нашим воротам. У французов еще запомнился Погба. В составе Украины на сей раз выделялся, на мой взгляд, Цыганков – причем, в первую очередь, за счет исполнения стандартов. Личностью же номер один по сумме зрительских впечатлений от двух матчей остался Ярмоленко.

Не буду спешить с комплиментами Петракову, как не спешил его ругать в прошлый раз. Хочу дождаться решающих игр, к которым у него будет время подготовиться – тогда и поговорим. Однако сам факт, что команда не расклеилась после неудачи с казахами и выглядела более собранной, кое-чего стоит. А главное, она играла на победу. Повторюсь, пока хватало сил.

В известном смысле, зрительским барометром футбольных трансляций для меня является жена, которая специально отложила свой отъезд на дачу, чтобы посмотреть этот матч в комфортных условиях. И особо разочарована не была. Наверное, то же могу сказать и о себе. Отчетливо представляю себе эмоции очевидцев на трибунах. Короче, в грязь лицом не ударили.

А на большее, при всем желании и уважении, нам рассчитывать, пожалуй, не приходилось. Но и этого не мало: пополам очки с Францией в этой группе поделили только мы. И мне отчего-то не верится в то, что этот трюк повторят. С другой стороны, Казахстан всеми своими очками пока обязан тоже только нам. И очень вряд ли кто-то еще столь же щедро с ним поделятся.

Впрочем, так ли это, мы можем узнать уже через два дня. А глядя на ситуацию в группе и оставшийся календарь, я бесконечно далек от эйфории. Еще меньше верится в то, что Петракову удастся повторить подвиг Фоменко. Обращаю ваше внимание на классическую темную лошадку в лице Боснии. И отнюдь не бодрит наша спарка с обоими конкурентами через месяц.

Но ничего не остается, как с ними биться и бороться. В надежде на удачу, при полной концентрации сил и внимания. И в такой ситуации качество зрелища вполне может отойти на второй план. Даже не знаю, честно, чего бы хотелось больше: сохранить свое лицо или любой ценой продраться в Катар. Чего хочется вам, я в курсе – можете не рассказывать.