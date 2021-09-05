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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков: Малиновский обижается, что я его не поставил в состав. Я попросил у него прощения

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Руслан не вписывается в новую схему

Петраков: Малиновский обижается, что я его не поставил в состав. Я попросил у него прощения

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал кадровое состояние команды:

"- Малиновский снова не попал в стартовый состав. Что с ним происходит?

- Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше.

- Шапаренко сыграл сегодня так, что будет в стартовом составе в следующих матчах?

- Мы проводили поединок с Казахстаном. Нельзя отказаться от ротации. Я все это держал в голове. Николай не играл с Казахстаном в стартовом составе. После того поединка сегодня вышли пятеро свежих игроков. Дай Бог, чтобы нам было кем делать ротацию на данном уровне. Еще раз поблагодарю Шапаренко и другим ребятам за эту игру.

- Вы уже нашли общий язык с командой, с ее лидерами? Это уже ваша команда?

- Это невозможно, чтобы команда уже стала моей. Нужно время. Еще раз поблагодарю Андрею Шевченко, Андреа Мальдере и Мауро Тассотти. Они очень много сделали для нашей сборной за пять лет", - сказал Петраков.

Напомним, что в последних двух матчах "сине-желтых" Малиновский дважды выходил только со скамейки запасных. Против Казахстана он провел на поле 33 минуты, а против Франции - девять.

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В статье: Украина Франция Руслан Малиновский Александр Петраков Николай Шапаренко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (36)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
05.09.2021 в 12:06
Зачем его ставить, что бы он начал обрезаться с первых минут, пусть Гасперини наслаждается его мастерством.
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0
0
vadooo (Слатино)
05.09.2021 в 11:15
Мало малина еще ссал чтобы перед ним извиняться!
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
05.09.2021 в 11:13
...зря зря, но у Петракова своя политика, он тренер и знает с какого бока подойти к обуревшим, ...главное не спешить, всему свое время....
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+1
0
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.09.2021 в 11:02
Петрякову повезло шо Руслан не негр. Стояв би зараз на колінах.
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+2
-1
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 10:51
Петраков вообще Малиновского в сборную не вызывал, этим Биба и Боба занимались, Так что если за ум не возьмётся, то на следующие матчи в октябре может и не войти в заявку сборной с такой игрой
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+2
0
avatar
ascent (Луксор)
05.09.2021 в 10:56
Я думаю, что Малиновский еше пригодится и освоится, просто он привык к другой схеме игры: он открывался и выбигал на старые позиции, когда 90% всех передач шла через центр под его любимый удар, а Петраков больше внииания уделял флангам...Сыграются еще...
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0
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.09.2021 в 10:36
Это был бы хороший результат если б обыграли Казахстан. А вот игра да хорошая, наверно лучшая за последние пару лет
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+4
0
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ascent (Луксор)
05.09.2021 в 10:53
Игра действительно понравилась, особенно быстрые фланги (как в лучшие годы у Динамо). А вот игра с Казахстаном больше касается Шевченко, чем Петракова (слишком моло времени у него было)...
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+3
-1
Andre 1972 (Харьков)
05.09.2021 в 10:27
Малина никакой это факт! Поймал он здвездную болезнь в Италии проявляет самоотдачу а в сбороной играет в пол силы да и не вписывается он в игровую модель Петракова! Я зауважал Петракова после игры с францией пора его уже избавить от приставки и. о. Стоял бы на воротах Жора мы бы набрали 6 очков вместо 2 но увы времена Пятова уже прошли!!!!
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+5
-2
MaximSK (Киев)
05.09.2021 в 11:59
После октябрьских матчей посмотрим, надеюсь после них у нас будут реальные шансы занять второе место.
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0
0
Болельщик39 (Харьков)
05.09.2021 в 10:11
К сожалению для Руслана, сборная - не то место, где восстанавливают форму. Хотя, будет теперь товарищеский матч с Чехией. Но и там стране нужны очки для рейтинга.
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+3
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 10:09
За что просить у него прощения??? За то, что он уже полгода не показывает нормальной игры?? Он же вообще никакой, что сейчас в игре сборной, что на играх на Евро. Постоянно пытается кого-то обыграть и никогда не получается, после чего сразу же теряет мяч и идёт опасная контратака на наши ворота, в результате чего или он сам вынужден фолить и получать жёлтую, либо кто-то страхует, и так же из-за него получает предупреждение. Хороших дальних ударов, как за Аталанту, нет и в помине, скорее напоминают удары от безысходности - либо в соперника, либо в никуда, которые не несут никакой опасности воротам соперника. В отборе мяча, если и участвует, то как медведь в посудной лавке, обязательно сфолит и получит предупреждение, ещё и обижается... Пусть сидит на лавке, пока есть кем его заменить
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+9
-1
avatar
ua-football-2021 (Київ)
05.09.2021 в 10:07
Малиновський вийшов на поле та показав що його взагалі не варто в наступні матчі викликати в збірну.
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+6
-2
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 09:55
До речі: за підрахунком Хускорд у Маліни - найнижчий бал в нашій збірній (5,8). А найвищий - у Шапаренка (7,3). Тож ображатися Маліновський може виключно на свою гру, а не на те, що тренер правильно її оцінює.
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+8
-1
Golfik25 (Киев)
05.09.2021 в 09:43
выгнать из сборной да и всё. Вчера без него сборная играла лучше, чем когда это днище вышло на поле, куча потерь мяча, фолы без толковые. Короче седан и малиновский не нужны в сборной, они кроме понтов и зубов ничего не показывают.
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+8
-2
MaximSK (Киев)
05.09.2021 в 09:52
Зинченко хорошо сыграл со Швецией, он чередует хорошие игры с плохими, а Малиновский постоянно играет ниже среднего уровня за сборную, дальние удары вообще не идут, может иногда дать острый голевой пас, но я в него верю еще, пусть наберет форму в Аталанте, он поможет еще в сборной
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+9
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
05.09.2021 в 10:08
MaximSK (Киев)
0
0
мы за динамо (киев)
05.09.2021 в 10:40
а в аталанті ще швидше аріведерчі буде. пс в голові треба багато чого поміняти, якщо хоче грати в футбол не в одній команді з мілею і кармільцем.
+3
0
rivnenskyi (Рівне)
05.09.2021 в 09:39
Все логічно. Маліновський на ЄВРО грав аби як. Зараз з замін грає так само. Те що Петраков посадив Руслана на лавку, означає що у тренера є яйця - такі речі мають відчувати гравці і не розраховувати на якісь преференції бо вони "зірки". Караваєв провалився? На банку. Хай подумає. Петраков вселяє надію.
Ответить
+8
-2
Pianist (Киев)
05.09.2021 в 09:34
Я бы этого надменного мажора нафиг послал, вместе с Великим мужем Седан. А он ещё извиняется… А что себе ещё одна Мегазвезда позволяла из Лиссабона?? Ты на кого рот открыл, звезда блин? От самого мяч отскакивает при этом, как от бревна…
Ответить
+6
-2
pilips111 (Чернигов)
05.09.2021 в 09:30
Всех благодарит, перед всеми извиняется, это что, тренер?
Ответить
+1
-4
мы за динамо (киев)
05.09.2021 в 09:36
з виду фраєр, но нє фраєр. йому чс виграть шо тобі тут писнуть.
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+7
0
Caballero (Fale state)
05.09.2021 в 09:26
"...попросил прощения на коленях". Петраков постоянно выдаёт какой-то " паноптикум".
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+2
-3
мы за динамо (киев)
05.09.2021 в 09:26
чомусь вирішив шо йому тут жизть-маліна, фсьо включєно. як з ним бути вирішить головний тренер. а ми все побачили, все бачим і підтримаємо. у нас зараз складний період. під наш прапор потрібні надійні і вірні хлопці. а в зіні-маліні таких не роздивишся. пс може по доброму до своєї цирюльні в італію, а другому пачку памперсів на дорожку. з чехією теж не гралки, а відповідальний етап підготовки до вирішальних матчів.
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+3
-1
DeadDron4ik (Днепр)
05.09.2021 в 09:26
Держать лучшего полузащитника сборной в запасе идиотизм
Ответить
+4
-14
kukarekin (Одесса)
05.09.2021 в 09:35
Не играет в схеме нормально значит должен быть в запасе или дальше. А он после травмы никакой. Тренер в данном случае не должен извиняться
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+9
-2
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 10:57
Давайте відверто: під сильного гравця можна і схему змінити. Якби Руслан тягнув гру, забивав, віддавав гольові паси, відбирав мячі в суперника, то для нього знайшлося би місце і в новій схемі. А він просто не тягне. Тож пояснення щодо схеми - це просто дипломатичне "давання гарбуза".
+2
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
05.09.2021 в 10:10
Це хто найкращій? Малиновський? Ти б трошки подивився гру, потім що таке тупе казав би.
Ответить
+6
-1
avatar
ascent (Луксор)
05.09.2021 в 08:53
Малина должен обижаться только на самого себя, пока он объективно проигрывает конкуренцию. А Петраков - хороший человек, но мне кажется, что хватит ему извиняться...
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+15
-3
tartar (Львів)
05.09.2021 в 09:01
101%
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+3
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 09:13
Я думаю, что это какие-то психологические приемы от Петракова. Вопрос в том, прокатит ли то, что срабатывало в молодежке, во взрослой сборной
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+2
0
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ascent (Луксор)
05.09.2021 в 10:58
Я думаю, что с нашими "звездами" заигрывать долго не стоит, это не дети и скоро они начнут диктовать свои условия. Петраков должен показать, кто в доме хозяин, иначе быть беде...
+1
-1
prostors (Вольногорск)
05.09.2021 в 08:53
А может ну его того Малину, пока он не повысит самоотдачу в игре за сборную.
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+8
-1
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 08:52
А чого йому ображатися? Він навіть вийшовши на заміну випадав з гри. Нехай подивиться на себе у відеозапису: сповільнена реакція, помилкові рішення, ліз обводити в гущавину суперників, не впевнено контролюючи мяч. Ударів по воротах - 0, гострих пасів - 0, у захисті не відпрацьовував. Який старт? От буде товариська гра з чехами - там можна поексперементувати, нехай доведе, що вже набрав форми, якої по виходах на заміну зовсім не видно.
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+10
-2
мы за динамо (киев)
05.09.2021 в 09:07
товаристська гра з чехами потрібна на мою думку, перш за все, для награвання основного складу збірної. тому малиновський нехай тепер проявляє себе на тренуваннях. там хай доведе петракову свою необхідність в команді.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 09:13
Поняття "основний склад" - доволі умовне, бо від цієї товариської гри до офіційної кілька гравців можуть випасти, а кілька навпаки - додатися. До того ж, основний склад не можна обмежувати 11-ма гравцями, оскільки для підтримки тонусу команди під час серій потрібна ротація, а отже до основного складу має входити 17-19 гравців, серед яких для Маліни має знайтися місце після повернення форми.
+4
0


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