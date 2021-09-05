Петраков: Малиновский обижается, что я его не поставил в состав. Я попросил у него прощения

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал кадровое состояние команды:

"- Малиновский снова не попал в стартовый состав. Что с ним происходит?

- Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше.

- Шапаренко сыграл сегодня так, что будет в стартовом составе в следующих матчах?

- Мы проводили поединок с Казахстаном. Нельзя отказаться от ротации. Я все это держал в голове. Николай не играл с Казахстаном в стартовом составе. После того поединка сегодня вышли пятеро свежих игроков. Дай Бог, чтобы нам было кем делать ротацию на данном уровне. Еще раз поблагодарю Шапаренко и другим ребятам за эту игру.

- Вы уже нашли общий язык с командой, с ее лидерами? Это уже ваша команда?

- Это невозможно, чтобы команда уже стала моей. Нужно время. Еще раз поблагодарю Андрею Шевченко, Андреа Мальдере и Мауро Тассотти. Они очень много сделали для нашей сборной за пять лет", - сказал Петраков.