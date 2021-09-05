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Шапаренко: Франция забила нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей

Национальная сборная Украины
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Шапаренко: Франция забила нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный результат в поединке с действующими чемпионами мира:

"- Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Они забили нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей.

- Опиши свой гол. Ты даже не сдерживал своих эмоций. Это были слезы радости?

- Мечтал забить за свою страну. Еще в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась.

- В центре поля ты был вездесущим. Откуда уверенность? Изнутри или от Петракова?

- Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.

- Ничья - успех?

- Нам нужна была победа сегодня. Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол.

- Впереди три финала?

- Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать других соперников", - сказал Шапаренко.

Отметим, что впереди у сборной Украины еще три матча в рамках отбора на ЧМ-2022. Дважды "сине-желтые" сыграют на выезде: против Финляндии и Боснии и Герцеговины, а также против последних – дома.

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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Комментарии (12)
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usovvictor (Kharkov)
05.09.2021 в 11:15
...гол конечно красавец, но сколько случайностей в футболе, нам закатили, а не забили - вот они "случайности" - так что все при своих...
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0
0
Caballero (Fale state)
05.09.2021 в 10:41
Шапаренко - СуперСтар. Мбаппе - чмо.
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
05.09.2021 в 10:06
Обидно. Украина забила в отборе шесть прекрасных, великолепных голов, а пропустила шесть нелепых. Ну почему соперники всегда такие нелепые голы забивают? Просто сборной Украины не везет, и не везет практически постоянно уже почти тридцать лет...
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+1
0
В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 09:52
Этот гол должен реабилитировать команду. Пусть Шапа сделает тату слезинки и забивает через матч.
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+1
-1
avatar
Американец 2000
05.09.2021 в 09:49
Шапаренко забил гол - красавец - и не надо гнать на него (((((((Думаю этот гол первый кандидат на лучший гол всего отбора на чемпионат мира !!!После этой игры начал уважать динамовцев ! Наконец то начинают взрослеть !!!
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 11:21
Гол Яремчука казахам - не гірший.
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0
-1
avatar
Американец 2000
05.09.2021 в 09:45
Гол пропустили не нелепый , а тупой и несправедливый (((( Не понимаю зачем вообще ВАР ??? Игрок Франции у е б @ л со всей силы по голове нашего защитника и забил гол (((((((((((((((((( Кстати французы много раз били по голове наших игроков - судья как слепой - ни разу не наказал хотя бы устно ((((((((((((((((
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+4
0
Vantala (Kharkiv)
05.09.2021 в 09:36
Шапа сам дурака забил, а на французский трудовой наговаривает. Ему дай с этой точки еще 50 раз так ударить - сколько раз он так в попадет?
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+1
-5
Тренерую (Столица)
05.09.2021 в 11:45
25
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0
0
Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 09:29
Ще більш "безглуздий" гол Франція пропустила від України вдома. Це - футбол.
Ответить
+1
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.09.2021 в 09:26
Отут не згоден з Шапаренко. Гол робочий. Так можна будь-який гол записати в "нєлєпий".
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+5
-1
Рівнянин (Рівне)
05.09.2021 в 10:55
Французи не забили,а затовкли.Такий самий,як ми другий казахам.Це випадковий гол.Логічним був би в епізоді зі штангою.
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+1
0


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