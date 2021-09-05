Шапаренко: Франция забила нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей

...гол конечно красавец, но сколько случайностей в футболе, нам закатили, а не забили - вот они "случайности" - так что все при своих...
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Caballero (Fale state)
05.09.2021 в 10:41
Шапаренко - СуперСтар. Мбаппе - чмо.
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ukatan (Харьковская обл.)
05.09.2021 в 10:06
Обидно. Украина забила в отборе шесть прекрасных, великолепных голов, а пропустила шесть нелепых. Ну почему соперники всегда такие нелепые голы забивают? Просто сборной Украины не везет, и не везет практически постоянно уже почти тридцать лет...
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В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 09:52
Этот гол должен реабилитировать команду. Пусть Шапа сделает тату слезинки и забивает через матч.
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Американец 2000
05.09.2021 в 09:49
Шапаренко забил гол - красавец - и не надо гнать на него (((((((Думаю этот гол первый кандидат на лучший гол всего отбора на чемпионат мира !!!После этой игры начал уважать динамовцев ! Наконец то начинают взрослеть !!!
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Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 11:21
Гол Яремчука казахам - не гірший.
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Американец 2000
05.09.2021 в 09:45
Гол пропустили не нелепый , а тупой и несправедливый (((( Не понимаю зачем вообще ВАР ??? Игрок Франции у е б @ л со всей силы по голове нашего защитника и забил гол (((((((((((((((((( Кстати французы много раз били по голове наших игроков - судья как слепой - ни разу не наказал хотя бы устно ((((((((((((((((
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Vantala (Kharkiv)
05.09.2021 в 09:36
Шапа сам дурака забил, а на французский трудовой наговаривает. Ему дай с этой точки еще 50 раз так ударить - сколько раз он так в попадет?
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Тренерую (Столица)
05.09.2021 в 11:45
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Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 09:29
Ще більш "безглуздий" гол Франція пропустила від України вдома. Це - футбол.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.09.2021 в 09:26
Отут не згоден з Шапаренко. Гол робочий. Так можна будь-який гол записати в "нєлєпий".
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Рівнянин (Рівне)
05.09.2021 в 10:55
Французи не забили,а затовкли.Такий самий,як ми другий казахам.Це випадковий гол.Логічним був би в епізоді зі штангою.