Шапаренко: Франция забила нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал ничейный результат в поединке с действующими чемпионами мира :

"- Поддержка была сумасшедшей сегодня. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Они забили нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей.

- Опиши свой гол. Ты даже не сдерживал своих эмоций. Это были слезы радости ?

- Мечтал забить за свою страну. Еще в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась.

- В центре поля ты был вездесущим. Откуда уверенность? Изнутри или от Петракова?

- Сыграли уже много игр с Францией. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.

- Ничья - успех?

- Нам нужна была победа сегодня. Ничья тоже хороший результат, жаль, что пропустили такой гол.

- Впереди три финала?

- Остается только выигрывать, сами виноваты. Остается обыгрывать других соперников", - сказал Шапаренко.