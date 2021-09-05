Петраков о втором тайме: Должны были играть по той же структуре и выдержать первые 10 минут, не пропустив

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал вчерашний поединок против сборной Франции:

"- Расскажите о своих эмоциях во время матча. Что вы переживали?

- Честно говоря, я даже плохо ориентировался в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский". Это национальный стадион твоей родной страны, очень высокая ответственность, я понимаю, что тренирую сборную, пришло много народу. Было трудно. Но когда игра началась, я уже втянулся. Можно сказать, боевое крещение на "Олимпийском" я прошел. Жаль только, что не выиграли. Пропустили мяч какой-то не такой...

- Что вы рассказывали Сикану перед выходом на замену?

- У меня все об этом спрашивают. Я сказал, чтобы он не просил передачу в ноги, а бежал за спины защитникам сборной Франции. Они уже были уставшими.

- Погба накрывали сразу несколько игроков. При отсутствии Мбаппе главной угрозой вы считали именно его?

- Сборная Франции имеет кем заменить Мбаппе и других. Что касается Погба, то мы просили на установке, чтобы Яремчук опускался и накрывал его. Это звезда мирового футбола.

- Что вы сказали игрокам в перерыве? Какой был план на второй тайм?

- Сказал, что играем по той же структуре, нужно выдержать 10 минут и не пропустить. Почему не выдержали? Это футбол. Сборная Франции - действующий чемпион мира. Я благодарен своим ребятам за все, что они сделали. Мы остаемся в игре", - сказал Петраков.

Напомним, что на перерыв вчера команды шли с минимальным преимуществом Украины, однако Марсьяль сравнял счет уже на 50 минуте встречи.