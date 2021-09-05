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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Петраков о втором тайме: Должны были играть по той же структуре и выдержать первые 10 минут, не пропустив

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Но не получилось

Петраков о втором тайме: Должны были играть по той же структуре и выдержать первые 10 минут, не пропустив

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал вчерашний поединок против сборной Франции:

"- Расскажите о своих эмоциях во время матча. Что вы переживали?

- Честно говоря, я даже плохо ориентировался в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский". Это национальный стадион твоей родной страны, очень высокая ответственность, я понимаю, что тренирую сборную, пришло много народу. Было трудно. Но когда игра началась, я уже втянулся. Можно сказать, боевое крещение на "Олимпийском" я прошел. Жаль только, что не выиграли. Пропустили мяч какой-то не такой...

- Что вы рассказывали Сикану перед выходом на замену?

- У меня все об этом спрашивают. Я сказал, чтобы он не просил передачу в ноги, а бежал за спины защитникам сборной Франции. Они уже были уставшими.

- Погба накрывали сразу несколько игроков. При отсутствии Мбаппе главной угрозой вы считали именно его?

- Сборная Франции имеет кем заменить Мбаппе и других. Что касается Погба, то мы просили на установке, чтобы Яремчук опускался и накрывал его. Это звезда мирового футбола.

- Что вы сказали игрокам в перерыве? Какой был план на второй тайм?

- Сказал, что играем по той же структуре, нужно выдержать 10 минут и не пропустить. Почему не выдержали? Это футбол. Сборная Франции - действующий чемпион мира. Я благодарен своим ребятам за все, что они сделали. Мы остаемся в игре", - сказал Петраков.

Напомним, что на перерыв вчера команды шли с минимальным преимуществом Украины, однако Марсьяль сравнял счет уже на 50 минуте встречи.

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В статье: Украина Франция Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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usovvictor (Kharkov)
05.09.2021 в 11:17
...бравировать не надо, но наши ребята во втором держали французов эпизодически и за яйца, вон как у Дешама лицо вытянулось, застеленел от удивления...
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В. Банев (Харків)
05.09.2021 в 10:04
Выдержать 10 минут. Больше такое не говори, туалетной бумаги не хватит. Лучше обьясни людям кто куда бежит - два эпизода когда на ударной позиции два человека бьют друг друга, а не мяч.
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