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Национальная сборная Украины

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Шапаренко признан Левом матча Украина - Франция

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И аналитики это подтвердят

Шапаренко признан Левом матча Украина - Франция

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Лучшим игроком матча Украина - Франция по версии болельщиков стал автор единственного гола "сине-желтых" Николай Шапаренко. За него проголосовали 55% респондентов.

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Второе место в этом голосовании занял Андрей Ярмоленко (22%), а третье разделили Александр Тимчик и Андрей Пятов (по 6%).

Интересно, что Шапаренко уже второй раз получает награду "Лев матча", и второй раз против сборной Франции. Тогда в Сен-Дени "сине-желтые" тоже сыграли 1:1.

По данным аналитического портала WhoScored Шапаренко также признан лучшим во вчерашней встрече (среди двух команд). Полузащитник получил общий балл 7,3. Все его партнеры были оценены в менее семи баллов.

А вот InStat считает, что лучше всех среди украинских справился Николай Матвиенко. Он набрал 330 баллов. Двойка его ближайших преследователей - Андрей Ярмоленко (329 баллов) и тот же Николай Шапаренко 315 баллов.

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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 11:22
Плаксивый Лев
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+1
-1
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ascent (Луксор)
05.09.2021 в 11:11
А почему Левом, а не львом? Стесняюсь спросить, а у Франции, кто "гордой птицей" признан?
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+4
0
Yurget (Чернигов)
05.09.2021 в 10:07
Чому Леви, а не орли чи козаки?
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0
0
Papaye (Dnipro)
05.09.2021 в 10:34
Потому что спонсор "Львівське". Но вообще, да. Львы по своей натуре ленивые ж..пы, которые заняты большую часть времени ничего ни деланьем и периодическим грозным рёвом, чтоб все боялись, всю основную работу делают львицы. Потому титул должен доставаться главному бездельнику на поле)))))
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+2
0
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Американец 2000
05.09.2021 в 09:56
Вся команда - львы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но гол конечно у Шарпаренко о х у ... н н ы й !!!!!!!!!!!!!!!!
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+4
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 10:41
Да, при чем не «на дурака» влетел, а так и целился
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+1
0


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