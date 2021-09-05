Шапаренко признан Левом матча Украина - Франция

Лучшим игроком матча Украина - Франция по версии болельщиков стал автор единственного гола "сине-желтых" Николай Шапаренко. За него проголосовали 55% респондентов.

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Второе место в этом голосовании занял Андрей Ярмоленко (22%), а третье разделили Александр Тимчик и Андрей Пятов (по 6%).

Интересно, что Шапаренко уже второй раз получает награду "Лев матча", и второй раз против сборной Франции. Тогда в Сен-Дени "сине-желтые" тоже сыграли 1:1.

По данным аналитического портала WhoScored Шапаренко также признан лучшим во вчерашней встрече (среди двух команд). Полузащитник получил общий балл 7,3. Все его партнеры были оценены в менее семи баллов.

А вот InStat считает, что лучше всех среди украинских справился Николай Матвиенко. Он набрал 330 баллов. Двойка его ближайших преследователей - Андрей Ярмоленко (329 баллов) и тот же Николай Шапаренко 315 баллов.