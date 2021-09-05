Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил осуществить ротацию в составе "сине-желтых" перед поединком против Чехии. Лагерь Национальной команды покинули сразу семь игроков.

В следующем матче не помогут нашей сборной Андрей Пятов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Также были довызваны из резервного списка Ефим Конопля ("Шахтер"), Владислав Кочергин и Сергей Булеца (оба - "Заря").

Новички сентябрьского сбора присоединятся к команде на сегодняшней вечерней тренировке в Киеве. Уже на завтра, 6 сентября, запланирован вылет в Чехию, где состоится матч против местной сборной. Поединок пройдет в городе Пльзень 8 сентября.

Отметим, что эта встреча могла стать 100-й для голкипера Андрея Пятова.