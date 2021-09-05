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Национальная сборная Украины

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Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии

Национальная сборная Украины
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И довызвал трех футболистов

Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков решил осуществить ротацию в составе "сине-желтых" перед поединком против Чехии. Лагерь Национальной команды покинули сразу семь игроков.

В следующем матче не помогут нашей сборной Андрей Пятов, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский и Виктор Цыганков.

Также были довызваны из резервного списка Ефим Конопля ("Шахтер"), Владислав Кочергин и Сергей Булеца (оба - "Заря").

Новички сентябрьского сбора присоединятся к команде на сегодняшней вечерней тренировке в Киеве. Уже на завтра, 6 сентября, запланирован вылет в Чехию, где состоится матч против местной сборной. Поединок пройдет в городе Пльзень 8 сентября.

Отметим, что эта встреча могла стать 100-й для голкипера Андрея Пятова.

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В статье: Александр Петраков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
05.09.2021 в 12:07
....давайте вже всіх чемпіонів 2019 року викличем,гулять так гулять )а тіх пердунів старих додому
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Maxam (Чернівці)
05.09.2021 в 11:11
Малина унижен)
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+1
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.09.2021 в 11:10
Малиновського відпустив,шоб ше раз пробачення не просити)))
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+2
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Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 11:09
Доволі несподіване рішення. Відпустив двох основних опорників (Сидорчук та Степаненко). Значить мають грати Макаренко та Кочергін. А якщо хтось травмується? Відпустив двох основних центрбеків. Буде пара Кривцов-Сирота? А якщо травма? Відпустив Маліновського, хоча в товариський грі можна було дати йому шанс довести, що він повертає кращу форму. То Руслан сам відпросився чи чорна кішка пробігла?
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+1
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ascent (Луксор)
05.09.2021 в 11:07
Непонятно, может он уже на 90% процентов и определился с составом, но схема игры то другая и лишний раз сыграться не помешало бы...Непонятно...
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Maxam (Чернівці)
05.09.2021 в 11:10
Для чого? Це остання гра вересневого циклу. Наступний офіційний матч аж в жовтні. Зараз якраз можна вже і потенційних резервістів перевірити.
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Acsakal (Kharkov)
05.09.2021 в 11:14
Питання не в тому, чи треба резерв дивитися - звісно ж треба. Питання в тому, нащо було відпускати основних гравців, якщо вони могли потренуватися з новим тренером за новою схемою?
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ascent (Луксор)
05.09.2021 в 11:15
Так там же не поэксперементируешь, а с чехами можно было бы... Дал бы хоть 1 тайм сыграть, а дальше резервисты...
+1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 10:57
А Пятова можно под 100 номером заявить? Прикольно было бы…
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.09.2021 в 12:00
Пятова отпустили, соррян
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