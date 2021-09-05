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Калиниченко: Без Зинченко игра стала более вертикальной
Потеря Александра ни была ощутимой в негативном плане
Бывший игрок "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко прокомментировал ничью в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция:
"Хорошая игра, но опять только ничья. Без Зинченко игра стала более вертикальной, и мне это понравилось.
Ярмоленко - умница, бьется как лев. Со Степаненко стало спокойнее в центре.
Жду три победы и ту же мертвую Францию дальше. Все молодцы", - написал Калиниченко.
Напомним, что Зинченко пропускал матч против подопечных Дешама из-за перебора желтых карточек.
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