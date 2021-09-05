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Калиниченко: Без Зинченко игра стала более вертикальной

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Потеря Александра ни была ощутимой в негативном плане

Калиниченко: Без Зинченко игра стала более вертикальной

Новина українською

Бывший игрок "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко прокомментировал ничью в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция:

"Хорошая игра, но опять только ничья. Без Зинченко игра стала более вертикальной, и мне это понравилось.

Ярмоленко - умница, бьется как лев. Со Степаненко стало спокойнее в центре.

Жду три победы и ту же мертвую Францию ​​дальше. Все молодцы", - написал Калиниченко.

Напомним, что Зинченко пропускал матч против подопечных Дешама из-за перебора желтых карточек.

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В статье: Максим Калиниченко Украина Франция Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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Joyce (Donetsk)
05.09.2021 в 13:57
Главное то, что игра СБУ без Зины стала более осмысленной. Да и вообще, хватит совать Зину во все дырки, лишь бы был на поле. Пусть лучше переживает за команду на скамейке. Это касается и Каравая!
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+2
-1
Vano1986 (Львів)
05.09.2021 в 14:30
Зіна так. Частково згідний. Багато піжонить і не рве ж.опу за Україну. А Каравая як запасного на правий фланг півзахисту можна тримати. Часто гольові від нього приходять.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.09.2021 в 14:39
Зачем Каравай нужен? Я не помню чтобы он хоть один матч за сборную блистал, да и за Динамо тоже. Ну никакой он не правый защитник. Его звёздное время было когда он играл за Зарю правым вингером. И все. На замену правого защитника лучше Коноплю вызывать. И я уверен что Петраков так и сделает, потому что тот за молодёжку играл.
+1
-2
Vano1986 (Львів)
05.09.2021 в 14:43
Dimka26, я ж про півзахист і писав.
+1
0
friday13 (Івано-Франківськ)
05.09.2021 в 13:25
кого цікавить думка московського прихвостня
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0
-5
cucumber (Киев)
05.09.2021 в 13:03
Згадаймо три нічиї команди Шевченка 1-1 з Бахрейном (ледве спаслися при 0-1), 1-1 з фінами і казахами (домашні ігри і нічийний рахунок - при прогавлених контратаках супротивників - дозволяє казати про елементарну втрату 4-х очків). Гра з казахами в Нурсултані (у Пєтракова просто не було можливості щось зламати) з тим же шевченківським складом знову принесла драматичну ничію на 95-й хвилині. І ось вже гра з французами в Києві була побудована штабом Пєтракова, хоча й закінчилася все з тим же роковим для нас рахунком 1-1, но як же вона відризнялася від гри у Франції! Хто не побачить тієї різниці, хай кине в мене камінь. Нарешті з'явився тренерський штаб, який на базі аналізу попередніх помилок робить вірні висновки. Не знаю, і не хочу гадати, як складеться подальша доля нашої команди в отборі на Катар, але сподіваюсь, що під новим керівництвом у збірної будуть успіхи. вася огурцов
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+3
-1
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 13:01
Этого владельца седана гнать нужно со сборной
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0
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 12:28
Как раз после этого матча нам и не нужна мертвая Франция, нам надо, чтобы наши конкуренты в играх с ними теряли очки, в то, что мы опередим французов, при всей любви к Украине, я сомневаюсь, а вот за второе место предстоит побороться
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+8
0


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