Калиниченко: Без Зинченко игра стала более вертикальной

Бывший игрок "Днепра" и "Таврии" Максим Калиниченко прокомментировал ничью в поединке отбора на ЧМ-2022 Украина - Франция:

"Хорошая игра, но опять только ничья. Без Зинченко игра стала более вертикальной, и мне это понравилось.

Ярмоленко - умница, бьется как лев. Со Степаненко стало спокойнее в центре.

Жду три победы и ту же мертвую Францию ​​дальше. Все молодцы", - написал Калиниченко.