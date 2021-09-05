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Федецкий: Хорошие эмоции, если отталкиваться от результата матча против Казахстана

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Есть удовольствие в душе

Федецкий: Хорошие эмоции, если отталкиваться от результата матча против Казахстана

Фото: Icon Sport / Автор неизвестен

Бывший игрок "Днепра" и "Карпат" подвел итоги ничьей сборной Украины в поединке против Франции:

"Хорошие эмоции, если отталкиваться от результата матча против Казахстана. Ребята порадовали. Видно, что сделали выводы.

Хороший первый тайм. Видно, что немного подсели во втором тайме. Но в итоге, совсем другое дело, совсем другой футбол - с искрой в глазах, с большим желанием, самоотдачей. Все на хорошем уровне. Хотелось большего, но одно очко - тоже неплохо.

Есть удовольствие в душе, ведь игра была грамотно построена против достаточно хорошего соперника. Браво", - отметил Федецкий.

Отметим, что после пяти сыгранных матчей в активе сборной Украины пять очков. Сейчас подопечные Петракова занимают третье место в группе, уступая второй Финляндии по показателю разницы забитых-пропущенных.

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В статье: Украина Франция Андрей Федецкий
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