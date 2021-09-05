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Для Пятова и Ярмоленко матч против Франции стал юбилейным

Национальная сборная Украины
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Для Пятова и Ярмоленко матч против Франции стал юбилейным

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Вчерашний ничейный матч Украина - Франция стал юбилейным сразу для двух игроков "сине-желтых".

Капитан сборной Андрей Пятов провел 70-й официальный поединок в составе Национальной команды. В списке рекордсменов впереди только двое игроков: Анатолий Тимощук (71 игра) и Андрей Шевченко (74 игры).

Также и Андрей Ярмоленко достиг юбилейной планки. Для вингера матч против французов стал 30-м поединком в рамках отбора на Чемпионат Мира. Это шестой показатель в сборной. Отметим, что Пятов с 35-ю встречами находится на третьей позиции этого рейтинга.

Напомним, что сейчас в 37-летнего голкипера 99 матчей в составе сборной Украины. Спарринг против Чехии 8 сентября мог для Пятова стать 100-м поединком, правда Александр Петраков решил отправить вратаря в клуб.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Пятов
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Источник:
Sport.Ua

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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.09.2021 в 13:44
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