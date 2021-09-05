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Для Пятова и Ярмоленко матч против Франции стал юбилейным
Лидеры команды
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Вчерашний ничейный матч Украина - Франция стал юбилейным сразу для двух игроков "сине-желтых".
Капитан сборной Андрей Пятов провел 70-й официальный поединок в составе Национальной команды. В списке рекордсменов впереди только двое игроков: Анатолий Тимощук (71 игра) и Андрей Шевченко (74 игры).
Также и Андрей Ярмоленко достиг юбилейной планки. Для вингера матч против французов стал 30-м поединком в рамках отбора на Чемпионат Мира. Это шестой показатель в сборной. Отметим, что Пятов с 35-ю встречами находится на третьей позиции этого рейтинга.
Напомним, что сейчас в 37-летнего голкипера 99 матчей в составе сборной Украины. Спарринг против Чехии 8 сентября мог для Пятова стать 100-м поединком, правда
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