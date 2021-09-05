Для Пятова и Ярмоленко матч против Франции стал юбилейным

Вчерашний ничейный матч Украина - Франция стал юбилейным сразу для двух игроков "сине-желтых".

Капитан сборной Андрей Пятов провел 70-й официальный поединок в составе Национальной команды. В списке рекордсменов впереди только двое игроков: Анатолий Тимощук (71 игра) и Андрей Шевченко (74 игры).

Также и Андрей Ярмоленко достиг юбилейной планки. Для вингера матч против французов стал 30-м поединком в рамках отбора на Чемпионат Мира. Это шестой показатель в сборной. Отметим, что Пятов с 35-ю встречами находится на третьей позиции этого рейтинга.