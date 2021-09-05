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Левченко - о матче с Францией: Все бодались, были львами да еще и играли в футбол

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Результат - положительный

Левченко - о матче с Францией: Все бодались, были львами да еще и играли в футбол

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью "сине-желтых" во встрече против Франции:

"Была хорошая игра, и в другой ситуации это был бы хороший результат. Понятно, что 5 игр - 5 ничьих, но с Францией 1:1 - это всегда положительный результат. Но если глобально брать матч с Францией, то мне понравилась реакция футболистов. Сегодня все бодались, были львами и еще играли в футбол. В моем понимании, абсолютный зачёт этой игры.

Мы играли компактно, вертикально, осознанно. Это правильная реакция на ничью с Казахстаном. Для меня эта игра в зачёт. От этого надо плясать и строить нашу команду", - сказал Левченко.

Эта ничья стала пятой подряд для сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Следующий матч "сине-желтые" проведут 9 октября.

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В статье: Украина Франция Евгений Левченко
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