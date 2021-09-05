Илья Близнюк: Франция играла так, как позволяла сборная Украины

Бывший вратарь сборной Украины Илья Близнюк поделился впечатлением от игры Украина – Франция в рамках отбора к ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 1:1, что оставило сине-желтых на третье позиции в группе D. У команды Петракова равное количество очков с Финляндией, но у суоми лучшая разница забитых и пропущенных, а также на две игры меньше.

- Я же говорил, что нужно верить и успех придет как вознаграждение за классную работу. Единственно обидно, что опять верховая дуэль, проигранная в центральной зоне, и очень легко нападающий продавил пару центральных защитников, которые позволили забить французам. А так в целом грамотная игра в обороне, четкая подстраховка, насыщение игроками пространства между линиями, чем и нивелировали атаки соперника. В первом тайме идеальная игра, забитый гол Шапаренко, хороший потенциал показала сборная. Во втором практически голевых моментов не создали, но постоянно держали французов в напряжении. А где-то и нам везло, особенно в моменте, когда Диаби попал мячом в стойку.

- Почему-то сборная играет лучше с топовыми командами, чем с середняками.

- Абсолютно согласен, играют более собранно и ответственно в каждом эпизоде, лучше получаются как командные, так и индивидуальные действия. Почему удаются матчи с более сильными соперниками, чем с командами на порядок ниже? Наверное, все дело в психологии игроков.

- Наша сборная заслуженно добыла трудное очко. Но удивили французы, которые играли в «стоячий», то есть в медленный футбол, чем облегчили нам задачу. По игре сборная Франции выглядела не топовой командой.

- Сборная Украины играла в пять защитников, а часто и в шесть, когда Ярмоленко глубоко опускался. Таким образом, закрывали все зоны и пространство, не давая сопернику вклиниваться между линиями. И французам приходилось катать мяч поперек поля, без движения и без скоростей, а это очень важный элемент в футболе. Они играли, как позволяла наша сборная. Гости доходили до двойной линии обороны, а дальше не знали, что делать. И в этом заслуга подопечных Петракова.

- Какой ключевой момент можно отметить в матче?

- В конце первого тайма, где Пятов потащил удар. Тут же прошла быстрая контратака, завершившаяся блестящим ударом Шапаренко в «девятку». Получился гол-красавец. Если французы забили бы мяч «в раздевалку», и счет стал бы 0:1, то трудно сказать, как сложилась бы игра. Нам пришлось бы идти вперед, раскрываться, открывать зоны, и дать возможность сопернику играть на скоростях. Думаю, задача осложнилась бы. А так сложилось все к лучшему. Сыграли слаженно, дисциплинированно и заслужили только похвалы. Обидно, что не играли три дня назад так с Казахстаном и потеряли золотые очки. Но еще ничего не потеряно, появились шансы на удачный финиш группового этапа.