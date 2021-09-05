Вацко: Шапаренко эмоционально пропустил свой гол через себя. Это означает, что он играет не за деньги, а потому что любит эту игру

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился мнением о лучшем игроке вчерашнего матча Украина - Франция Николая Шапаренка, а также в целом об этом поединке:

"Шапаренко - Лев Матча? Вы знаете, первый матч в Париже (1:1), когда Николай также был признан Левом Матчу, открыл его по-настоящему для уровня национальной сборной Украины. Он показал всем, что Шапаренко может создавать конкуренцию, может играть в основном составе. Честно сказать, я за него радуюсь, как за сына. Вы видели, как он это пропустил через себя? Это означает, что человек играет. Играет не за деньги, а потому что любит эту игру.

Он играет за страну, за герб, за стадион. В матче с Францией он дал просто невероятные эмоции. Кто, если не он, еще заслужил эту награду?

Мы сегодня были готовы к сборной Франции. Мы хорошо отыграли в обороне, не дали французам сыграть на их козырях, не дали возможности использовать футболистов группы атаки.

Мне кажется, что команда заслуживает на комплименты. У меня внутри недосказанность. Кажется, что сборная Украины заслуживала больше, чем одно очко, но слава Богу, что так", - сказал Вацко.