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Национальная сборная Украины

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Вацко: Шапаренко эмоционально пропустил свой гол через себя. Это означает, что он играет не за деньги, а потому что любит эту игру

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Не сдержал эмоций

Вацко: Шапаренко эмоционально пропустил свой гол через себя. Это означает, что он играет не за деньги, а потому что любит эту игру

Скриншот трансляции "Футбол 1/2/3"

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко поделился мнением о лучшем игроке вчерашнего матча Украина - Франция Николая Шапаренка, а также в целом об этом поединке:

"Шапаренко - Лев Матча? Вы знаете, первый матч в Париже (1:1), когда Николай также был признан Левом Матчу, открыл его по-настоящему для уровня национальной сборной Украины. Он показал всем, что Шапаренко может создавать конкуренцию, может играть в основном составе. Честно сказать, я за него радуюсь, как за сына. Вы видели, как он это пропустил через себя? Это означает, что человек играет. Играет не за деньги, а потому что любит эту игру.

Он играет за страну, за герб, за стадион. В матче с Францией он дал просто невероятные эмоции. Кто, если не он, еще заслужил эту награду?

Мы сегодня были готовы к сборной Франции. Мы хорошо отыграли в обороне, не дали французам сыграть на их козырях, не дали возможности использовать футболистов группы атаки.

Мне кажется, что команда заслуживает на комплименты. У меня внутри недосказанность. Кажется, что сборная Украины заслуживала больше, чем одно очко, но слава Богу, что так", - сказал Вацко.

Для Шапаренко гол во вчерашнем матче против сборной Франции стал дебютным в футболке сборной Украины. Всего в его активе уже 19 выступлений в составе "сине-желтых".

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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
05.09.2021 в 14:41
...итак понятно, что этот гол для него... Молодец, что взял ответственность на себя...
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