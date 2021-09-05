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Не хватило 15 дней. Пятов стал вторым самым возрастным игроком в истории сборной Украины
Сможет ли установить историческое достижение совсем скоро?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчерашний матч против сборной Франции для капитана сборной Украины Андрея Пятова стал 99-м в его карьере в "сине-желтой" команде. Более того, голкипер вышел на вторую позицию в рейтинге старейших футболистов в истории Национальной сборной.
На поле НСК "Олимпийский" Андрей вышел в возрасте 37 лет и 68 дней. Благодаря этому он смог обогнать в рейтинге Александра Шовковского (37 лет и 58 дней) и Вячеслава Шевчука (37 лет и 34 дня).
Лидером списка уже на протяжении пяти лет является Анатолий Тимощук. В возрасте 37 лет и 83 дня опорный полузащитник появился в компенсированное время матча третьего тура группового этапа Евро-2016 Украина - Польша.
Побить рекорд Андрей Пятов сможет уже 9 октября, если выйдет на поле в матче против Финляндии.
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