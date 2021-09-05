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Гецко: Украина больше заслуживала на победу
Однако вышло по-другому
УАФ/Павло Кубанов
Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко прокомментировал ничейный результат подопечных Петракова во встрече против сборной Франции:
"Где-то даже досадно, что не удалось дожать чемпионов мира. Особенно целеустремленно, когда каждый четко знал свой маневр, хозяева действовали в первом тайме. На мой взгляд, подопечные Александра Петракова больше заслуживали победы.
Взятая на вооружение схема 5-4-1 позволяла молниеносно переходить в наступление, используя фланги. Хотя, приходится констатировать, что наши продолжают обороняться больше за счет количества, а не умения. Надеюсь, новый тренерский штаб сборной обратит на это внимание и сделает правильные выводы.
В отсутствие дисквалифицированного Александра Зинченко роль распасовщика взял на себя Николай Шапаренко. Показал себя молодцом, не только забил эффектный гол, но и часто брал игру на себя, находя острые продолжения для наступления.
Впереди еще три матча в отборочном цикле, два из них сборной Украины придется проводить в гостях, где у нее далеко не все получается. Однако выбирать не приходится, нас устраивают только победы", - сказал Гецко.
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