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Национальная сборная Украины

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Назаренко: Нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось

Национальная сборная Украины
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Экс-футболист очень переживает за нашу национальную команду

Назаренко: Нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины и "Днепра" Сергей Назаренко дал комментарий после матча отбора к ЧМ-2022 Украина - Франция:

"По большому счету, обе сборные сыграли так, как от них ожидали. В частности, новый тренер Александр Петраков использовал свою излюбленную схему с пятью защитниками, и поскольку в его распоряжении хватало игроков с опытом выступлений в Лиге чемпионов, то адаптироваться к такой расстановке было не сложно. Считаю, что наши ребята наиграли на ничью в поединке с чемпионами мира, продемонстрировав свой потенциал.

Увидел ли я какие–то домашние заготовки в исполнении украинцев? Да, при розыгрыше стандартных положений, чувствовалось, что на тренировках ребята прилагали усилия, чтобы удивить именитого соперника. И будь в двух эпизодах удача на стороне хозяев, то могли даже вырвать победу.

Запомнился и забитый мяч Николаем Шапаренко обводящим ударом в верхний угол ворот сборной Франции. Гол получился на загляденье.

Поэтому вдвойне обидно, что дважды сыграв вничью с чемпионами мира, сборная Украины умудрилась растранжирить очки в поединках с аутсайдером группы - казахами.

Говорят, что надежда умирает последней, шансы пробиться в финальную часть чемпионата мира еще остаются, но нужно побеждать финнов и дважды сборную Боснии и Герцеговины. Хочется, чтобы получилось", - сказал Назаренко.

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В статье: Сергей Назаренко Национальная сборная Украины Молодежная сборная Франции национальная сборная Финляндии Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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