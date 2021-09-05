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Петраков отпустил Миколенко из сборной
Виталий вернулся в расположение "Динамо"
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Фланговый защитник Виталий Миколенко покинул лагерь сборной Украины. Такое решение принял и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова - игрок вернется в расположение киевского "Динамо".
Напомним, 22-летний украинец отыграл все время в матчах против Казахстана и Франции. Добавим, что в расположении сборной Украины остаются два левых защитника - Эдуард Соболь и Виктор Корниенко.
Ранее Петраков опустил из сборной Пятова, Матвиенко, Степаненко, Сидорчука, Забарного, Цыганкова и Малиновского. В свою очередь в главную команду страны вызвали Коноплю, Кочергина и Булецу.
8-го сентября в 21:45 на выезде Украина проведет товарищескую игру против Чехии.
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